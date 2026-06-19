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Польша привлекает крупнейшие иностранные инвестиции в истории

Флаг Польши
Польша привлекает крупнейшие иностранные инвестиции в истории / Unsplash

Экономика Польши перешагнула отметку в $1 трлн ВВП, что приблизило страну к вступлению в G20. На фоне этого экономического бума страна получила самые крупные иностранные инвестиции в польской истории.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Частью этих исторических капиталовложений станет строительство завода по производству электромобилей. Тайваньская компания Foxconn, являющаяся главным поставщиком Apple, уже выделила на этот проект $1 млрд.

Кроме того, Foxconn входит в группу компаний из Тайваня, планирующих построить в Польше масштабный технологический парк стоимостью в несколько миллиардов долларов.

По словам премьер-министра Дональда Туска, в настоящее время также продолжаются переговоры с Foxconn по строительству завода по производству полупроводников.

Канадские миллиарды в добычу меди

Кроме технологического сектора Польша стремится войти в список ведущих мировых производителей меди за счет новых шахт, которые планирует построить канадская компания Lumina Metals.

Эти инвестиции позволят более чем вдвое увеличить объем производства государственного польского гиганта KGHM Polska. Стоимость строительства только первой шахты оценивается в $6,4 млрд.

Акции канадской компании Lumina на этой неделе быстро выросли во время дебюта на Варшавской фондовой бирже. Инвесторы делают ставку на то, что Польша обладает уникальными для Европы преимуществами: стратегическим сырьем, развитой горнодобывающей промышленностью и мощной производственной базой.

Напомним, Польша выступает против передачи Украине 6,6 млрд. евро из фонда ЕС и требует свои деньги обратно. Германия предлагает, чтобы миллиарды евро из Европейского фонда мира, разблокированные Венгрией, передали Украине. С этим не соглашается Польша, которая планирует бороться за каждый евро и получить около 450 миллионов евро возмещения за оружие, которое уже передала Киеву.

Автор:
Максим Кольц