Польша выступает против передачи Украине 6,6 млрд евро из фонда ЕС: требует свои деньги назад

Германия предлагает, чтобы 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, которые разблокировала Венгрия, передали Украине. С этим не соглашается Польша и планирует бороться за каждый евро и получить приблизительно 450 миллионов евро возмещения за оружие, которое передали Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RMF24.

Доля разблокированных 6 млрд евро

Как известно, все страны ЕС в рамках Фонда потратили около 43 миллиарда евро на помощь Украине, а ЕС соглашался вернуть по крайней мере 40% суммы. Поэтому Брюссель должен компенсировать около 13,5 миллиарда евро странам, однако на его счету лишь 6,6 миллиарда, которые разблокировала Венгрия.

Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас предложила, чтобы на компенсации странам ЕС из этой суммы ушло всего 10%, а остальные — на тренировки украинских военных и совместные закупки вооружения.

Польша хочет вернуть каждый евро

Польша этот план исключает категорически. По информации издания, Варшава требует компенсации за оружие, переданное на оборонные нужды Киева через этот фонд, и заявляет, что будет бороться за каждый евро, потраченный на помощь Вооруженным силам Украины.

Замминистра обороны Цезарий Томчик в интервью RMF FM заявил: "Эти деньги – это наши деньги".

По его словам, Польша уже передала Украине оружие почти на 2 млрд. злотых (около 450 млн. евро) и требует полного возмещения.

"Страны, которые первыми оказывали оружие, например Польша или Словакия, и чьи пожертвования уже были рассчитаны и предназначены к выплате, не хотят соглашаться на уменьшение выплат, а этого хотят страны, которые начали оказывать поддержку позже, например Германия", - сказал один из польских дипломатов на условиях анонимности.

Напомним, правительство премьер-министра Венгрии Петера Мадяра начало менять политику предыдущей власти по отношению к Украине. Одним из первых шагов стало снятие двухлетнего вето на компенсации странам ЕС за оружие, переданное Киеву с национальных запасов. Это решение размораживает путь к получению более 40 млрд евро в виде возмещения расходов на военную помощь Украине.