Польща виступає проти передачі Україні 6,6 млрд євро з фонду ЄС: вимагає свої гроші назад

Німеччина пропонує, щоб €6,6 мільярда з Європейського фонду миру, які розблокувала Угорщина, передали Україні. З цим не погоджується Польща і планує боротися за кожен євро й отримати приблизно €450 мільйонів відшкодування за зброю, яку передали Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RMF24.

Доля розблокованих 6 млрд євро

Як відомо, всі країни ЄС в межах Фонду витратили близько 43 мільярди євро на допомогу Україні, а ЄС погоджувався повернути принаймні 40% від суми. Тому Брюссель повинен компенсувати близько 13,5 мільярдів євро країнам, однак на його рахунку лише 6,6 мільярда, які розблокувала Угорщина.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала, щоб на компенсації країнам ЄС з цієї суми пішло лише 10%, а решта — на тренування українських військових та спільні закупівлі озброєння.

Польща хоче повернути кожен євро

Польща цей план відкидає категорично. За інформацією видання, Варшава вимагає компенсації за зброю, передану на оборонні потреби Києва через цей фонд, і заявляє, що боротиметься за кожен євро, витрачений на допомогу Збройним силам України.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик в інтерв'ю RMF FM заявив: "Ці гроші – це наші гроші".

За його словами, Польща вже передала Україні зброю майже на 2 млрд злотих (близько 450 млн євро) і вимагає повного відшкодування.

"Країни, які першими надавали зброю, як-от Польща чи Словаччина, і чиї пожертви вже були розраховані та призначені до виплати, не хочуть погоджуватися на зменшення виплат, а цього хочуть країни, які почали надавати підтримку пізніше, як-от Німеччина", - сказав один із польських дипломатів на умовах анонімності.

Нагадаємо, уряд прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра почав змінювати політику попередньої влади щодо України. Одним із перших кроків стало зняття дворічного вето на компенсації країнам ЄС за зброю, передану Києву з національних запасів. Це рішення розморожує шлях до отримання понад €40 млрд у вигляді відшкодування витрат на військову допомогу Україні.