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Мадяр скасував дворічне вето на відшкодування країнам ЄС коштів за поставки зброї Україні

Петер Мадяр
Петер Мадяр. Фото: facebook.com/peter.magyar.102

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра почав змінювати політику попередньої влади щодо України. Одним із перших кроків стало зняття дворічного вето на компенсації країнам ЄС за зброю, передану Києву з національних запасів. Це рішення розморожує шлях до отримання понад €40 млрд у вигляді відшкодування витрат на військову допомогу Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico з посиланням на шістьох дипломатів ЄС.

Зазначається, що про зміну позиції оголосив угорський посол на засіданні Політичного і безпекового комітету Ради ЄС. Рішення уряду Петера Мадяра скасовує дворічне блокування, запроваджене попереднім прем'єром Віктором Орбаном.

Йдеться про Європейський фонд миру — позабюджетний механізм ЄС, який відшкодовує країнам близько 40% вартості зброї, переданої Україні з власних запасів. Оскільки рішення потребують одностайності, Угорщина роками блокувала виплати, накопичивши заборгованість понад €40 млрд і викликавши обурення великих донорів — Німеччини та Нідерландів.

Зняття вето негайно вивільняє €6,6 млрд відшкодувань, решта надійде пізніше. Питання про те, чи повертати кошти до національних бюджетів чи спрямовувати на додаткову підтримку України, а також умови фінансування фонду обговорюватимуть на Кіпрі наступного тижня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни ЄС спрямувати розблоковані кошти на закупівлю систем Patriot та ракет для України в рамках програми PURL під егідою НАТО.

Видання припускає, що зняття вето є частиною ширшого курсу Мадяра на нормалізацію відносин з ЄС, НАТО та Україною.

Нагадаємо, Угорщина також дала зрозуміти, що відмовиться від своєї давньої опозиції щодо євроінтеграції України. Це рішення дозволить українській стороні та Молдові розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу вже найближчими днями.

Крім того, Угорщина досягла угоди з Єврокомісією щодо розблокування €16,4 млрд заморожених коштів ЄС.

Автор:
Світлана Манько