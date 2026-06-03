Мадяр отменил двухлетнее вето на возмещение странам ЕС средств за поставки оружия Украине

Правительство премьер-министра Венгрии Петера Мадяра начало менять политику предыдущей власти по отношению к Украине. Одним из первых шагов стало снятие двухлетнего вето на компенсации странам ЕС за оружие, переданное Киеву с национальных запасов. Это решение размораживает путь к получению более 40 млрд евро в виде возмещения расходов на военную помощь Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico со ссылкой на шесть дипломатов ЕС.

Отмечается, что об изменении позиции объявил венгерский посол на заседании Политического и комитета безопасности Совета ЕС. Решение правительства Петера Мадяра отменяет двухлетнюю блокировку, введенную предыдущим премьером Виктором Орбаном.

Речь идет о Европейском фонде мира — внебюджетном механизме ЕС, возмещающем странам около 40% стоимости оружия, переданного Украине из собственных запасов. Поскольку решения нуждаются в единодушии, Венгрия годами блокировала выплаты, накопив задолженность более 40 млрд евро и вызвав возмущение крупных доноров — Германии и Нидерландов.

Снятие вето немедленно высвобождает €6,6 млрд возмещений, остальные поступят позже. Вопрос о том, возвращать ли средства в национальные бюджеты или направлять на дополнительную поддержку Украины, а также условия финансирования фонда будут обсуждаться на Кипре на следующей неделе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны ЕС направить разблокированные средства на закупку систем Patriot и ракет для Украины в рамках программы PURL под эгидой НАТО.

Издание предполагает, что снятие вето является частью более широкого курса Мадяра по нормализации отношений с ЕС, НАТО и Украиной.

Напомним, Венгрия также дала понять, что откажется от своей давней оппозиции по евроинтеграции Украины. Это решение позволит украинской стороне и Молдове начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз в ближайшие дни.

Кроме того, Венгрия достигла соглашения с Еврокомиссией по разблокированию €16,4 млрд. замороженных средств ЕС.