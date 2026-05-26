В ЕС призывают Мадяра отменить запрет на агропродукцию из Украины

Европейская комиссия призвала Венгрию немедленно упразднить односторонние ограничения на ввоз продукции украинского агропромышленного комплекса.

Как пишет Delo.ua, об этом во время брифинга в Брюсселе во вторник, 26 мая, заявил спикер Европейской комиссии по вопросам расширения Тома Ренье.

В комиссии отмечают, что венгерское эмбарго не имеет под собой никаких оснований и чревато стабильностью единого рынка ЕС.

"Мы призываем соответствующие государства-члены отменить свои односторонние меры, и мы продолжаем сотрудничать с ними в целях обеспечения этого результата. Мы не считаем, что эти меры, которые рискуют фрагментировать единый рынок, оправданы после недавнего комплексного обновления Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной", - сказал Ренье.

В ЕК убеждены, что обновленное в прошлом году соглашение уже содержит все необходимые меры предосторожности для защиты европейских фермеров от потенциальных кризисов перепроизводства.

Брюссель планирует продолжить давление на страны-нарушительницы, чтобы вернуть торговлю с Украиной в правовое поле единого европейского рынка.

Напомним, новое правительство Венгрии возобновило запрет на импорт 20 категорий украинских продуктов после случайной отмены. Ограничения касаются зерна, мяса и яиц.

Перед этим запрет был отменен "из-за законодательной ошибки". Именно поэтому кабинет премьер-министра Петера Мадяра принял "неотложные меры" для скорейшего возобновления запрета.