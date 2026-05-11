Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС и не будет шантажировать правом вето

Новое правительство Венгрии отказывается от использования права вето в Евросоюзе как инструмента политического шантажа и будет работать над тем, чтобы вернуть доверие партнеров из ЕС и НАТО.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

"Слишком часто Венгрия была проблемой в процессе принятия решений в Европе", - заявила новая министерша иностранных дел Анита Орбан (тезка предыдущего премьера).

Главным приоритетом правительства премьера Петера Мадьяра является возобновление доступа к десяткам миллиардов евро из фондов ЕС. Эти средства были заморожены из-за нарушения принципов верховенства права предыдущей властью.

Для разблокирования финансирования новое правительство обещает усилить независимость судов и улучшить контроль над государственными расходами.

Экономическое возрождение страны напрямую зависит от европейских денег, поскольку экономика Венгрии почти не росла в течение последних трех лет.

Предыдущее правительство Виктора Орбана активно использовало блокирование бюджетных инициатив, в частности, вето было наложено на кредит для Украины в размере 90 млрд евро .

Также Анита Орбан отметила, что Венгрия будет поддерживать интеграцию Украины в ЕС исходя из "строгих национальных интересов". В частности, новое правительство будет продолжать требовать расширения прав для венгерского меньшинства в Украине, сохраняя в этом вопросе наследственность с предыдущим курсом.

Напомним, смена власти в Венгрии позволила Европейскому Союзу одобрить предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России.