Угорщина підтримає вступ України до ЄС та не шантажуватиме правом вето

Аніта Орбан
Будапешт відмовляється від політики шантажу/Аніта Орбан

Новий уряд Угорщини відмовляється від використання права вето в Євросоюзі як інструменту політичного шантажу, та працюватиме над тим, щоб повернути довіру партнерів з ЄС та НАТО.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

"Занадто часто Угорщина була проблемою в процесі прийняття рішень у Європі",  - заявила нова міністерка закордонних справ Аніта Орбан (тезка попереднього прем'єра).

Головним пріоритетом уряду прем'єра Петера Мадьяра є відновлення доступу до десятків мільярдів євро з фондів ЄС. Ці кошти були заморожені через порушення принципів верховенства права попередньою владою.

Для розблокування фінансування новий уряд обіцяє посилити незалежність судів та покращити контроль за державними видатками.

Економічне відродження країни безпосередньо залежить від європейських грошей, оскільки економіка Угорщини майже не зростала протягом останніх трьох років.

Попередній уряд Віктора Орбана активно використовував блокування бюджетних ініціатив, зокрема, вето було накладено на кредит для України у розмірі 90 млрд євро.

Також Аніта Орбан зазначила, що Угорщина підтримуватиме інтеграцію України до ЄС, виходячи із "суворих національних інтересів". Зокрема, новий уряд продовжить вимагати розширення прав для угорської меншини в Україні, зберігаючи в цьому питанні спадковість із попереднім курсом.

Нагадаємо, зміна влади в Угорщині дозволила Європейському Союзу схвалити надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.

Автор:
Тетяна Бесараб