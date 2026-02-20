Угорщина заблокувала 90 млрд євро кредиту для України: що очікувати далі

Угорщина заблокувала виділення Україні 90 мільярдів євро позики від ЄС. Ці кошти мали піти на фінансову стабілізацію держави, що потерпає від війни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Зазначається, що рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Під загрозою програма МВФ

Угорське вето тягне за собою серйозні наслідки для співпраці України з міжнародними інституціями. Без цих коштів, пише видання, вже у квітні в України може виникнути дефіцит бюджету.

Під загрозою опинилася і програма МВФ на €8 млрд — вона напряму прив’язана до отримання європейської фінансової допомоги

Вибори в Угорщині

Аналітики пов’язують деструктивну позицію Віктора Орбана з наближенням виборів у квітні.

Наразі його партія "Фідес" програє опозиційній силі "Тіса" Петера Мадьяра близько 10 пунктів.

Також він звинуватив Київ у зупинці потоків нафтопроводом "Дружба", який постачає нафту з Росії до Угорщини через Україну. Трубопровід був пошкоджений Росією, але Орбан звинуватив Україну у відмові від ремонту.

Допомога Україні в 90 млрд євро

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

Лідери ЄС вирішили позичити кошти Україні протягом наступних двох років за рахунок бюджету ЄС, замість використання заморожених російських активів, обійшовши розбіжності щодо безпрецедентного плану фінансування Києва російськими суверенними коштами.

14 січня 2026 року Європейська Комісія офіційно представила законодавчу базу для виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро. Пакет ініціатив розрахований на 2026–2027 роки і спрямований на стабілізацію бюджету та підтримку військового потенціалу країни.

4 лютого Рада ЄС погодила правову базу для надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Угода має на меті швидко дозволити виплату першого траншу на початку другого кварталу 2026 року.

11 лютого Європейський Парламент затвердив рішення про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Кошти спрямовані на забезпечення безперервного функціонування державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу країни.