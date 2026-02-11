Європейський Парламент схвалив 90 млрд євро кредиту для України на 2026–2027 роки

11 лютого Європейський Парламент затвердив рішення про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Кошти спрямовані на забезпечення безперервного функціонування державного бюджету та зміцнення оборонного потенціалу країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

З цієї суми:

30 млрд євро передбачено як бюджетна підтримка;

60 млрд євро – на військову підтримку.

Очікується, що перший транш Україна отримає вже в другому кварталі 2026 року. Довгострокова позика фінансуватиметься за рахунок запозичень ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.

"90 млрд євро допоможуть Україні зміцнити оборонний потенціал, забезпечити безперервне забезпечення пріоритетних видатків, а також сприятимуть стійкості країни та її тіснішій інтеграції з оборонно-промисловою базою Європи. (…) сподіваємося (…) отримати кошти вже в квітні", - написав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Європейський Союз залишається найбільшим донором України: з лютого 2022 року обсяг фінансової допомоги сягнув 70,7 млрд євро. Рішення Європарламенту вважається важливим кроком для підтримки фінансової стійкості держави в умовах триваючої агресії РФ та наближення України до членства в ЄС.

Кілька днів тому Рада ЄС погодила правову базу для надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Угода має на меті швидко дозволити виплату першого траншу на початку другого кварталу 2026 року.

Нагадаємо, 19 грудня лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.