Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Наличный курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Европейский Парламент одобрил 90 млрд евро кредита для Украины на 2026-2027 годы

евро
Европарламент поддержал кредит на €90 млрд для Украины / Depositphotos

11 февраля Европейский Парламент утвердил решение о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Денежные средства направлены на обеспечение непрерывного функционирования государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Из этой суммы:

  • 30 млрд евро предусмотрено как бюджетная поддержка;
  • 60 млрд евро – на военную поддержку.

Ожидается, что первый транш Украина получит уже во втором квартале 2026 года. Долгосрочная ссуда будет финансироваться за счет заимствований ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

"90 млрд евро помогут Украине укрепить оборонный потенциал, обеспечить непрерывное обеспечение приоритетных расходов, а также будут способствовать устойчивости страны и более тесной интеграции с оборонно-промышленной базой Европы. (…) надеемся (…) получить средства уже в апреле", - написал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Европейский Союз остается крупнейшим донором Украины: с февраля 2022 года объем финансовой помощи составил 70,7 млрд евро. Решение Европарламента считается важным шагом для поддержания финансовой устойчивости государства в условиях продолжающейся агрессии РФ и приближения Украины к членству в ЕС.

Несколько дней назад Совет ЕС согласовал правовую базу для предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Соглашение стремится быстро разрешить выплату первого транша в начале второго квартала 2026 года.

Напомним, 19 декабря лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере.   90 миллиардов евро   в течение 2026-2027 годов.

Автор:
Татьяна Гойденко