Европейский Парламент одобрил 90 млрд евро кредита для Украины на 2026-2027 годы

11 февраля Европейский Парламент утвердил решение о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Денежные средства направлены на обеспечение непрерывного функционирования государственного бюджета и укрепления оборонного потенциала страны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Из этой суммы:

30 млрд евро предусмотрено как бюджетная поддержка;

60 млрд евро – на военную поддержку.

Ожидается, что первый транш Украина получит уже во втором квартале 2026 года. Долгосрочная ссуда будет финансироваться за счет заимствований ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

"90 млрд евро помогут Украине укрепить оборонный потенциал, обеспечить непрерывное обеспечение приоритетных расходов, а также будут способствовать устойчивости страны и более тесной интеграции с оборонно-промышленной базой Европы. (…) надеемся (…) получить средства уже в апреле", - написал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Европейский Союз остается крупнейшим донором Украины: с февраля 2022 года объем финансовой помощи составил 70,7 млрд евро. Решение Европарламента считается важным шагом для поддержания финансовой устойчивости государства в условиях продолжающейся агрессии РФ и приближения Украины к членству в ЕС.

Несколько дней назад Совет ЕС согласовал правовую базу для предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Соглашение стремится быстро разрешить выплату первого транша в начале второго квартала 2026 года.

Напомним, 19 декабря лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере. 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.