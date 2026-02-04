Рада ЄС погодила кредит Україні на 90 млрд євро на 2026–2027 роки

Рада ЄС погодила правову базу для надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Угода має на меті швидко дозволити виплату першого траншу на початку другого кварталу 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Ради ЄС.

Кредит буде спрямований на підтримку загального бюджету України та оборонних потреб, допомагаючи країні впоратися з фінансовими викликами в умовах триваючої війни з Росією. 30 млрд євро передбачено як макроекономічна підтримка через Механізм підтримки України або макрофінансову допомогу, а 60 млрд євро – на інвестиції в оборонно-промисловий комплекс та закупівлю військового обладнання.

Фінансування передбачає суворі умови для України, включно з дотриманням верховенства права та боротьбою з корупцією. Оборонну продукцію в основному планується закуповувати у компаній ЄС, України або країн ЄЕЗ-ЄАВТ, за потреби допускаються спеціальні відступи для термінових закупівель.

Витрати на обслуговування кредиту покриються з бюджету ЄС. Позика підлягає погашенню лише після того, як Росія виплатить Україні воєнні репарації.

Рада тепер прагне швидкого узгодження з Європарламентом остаточних правових текстів, щоб забезпечити своєчасну виплату та внесення змін до багаторічної фінансової політики ЄС. Загальні потреби України у фінансуванні на 2026–2027 роки оцінюються у 135,7 млрд євро, з яких 90 млрд забезпечить ЄС, а решту – інші міжнародні партнери.

З початку повномасштабної агресії Росії ЄС та його держави-члени надали Україні допомогу на 193,3 млрд євро, продовжуючи підтримку на політичному, фінансовому, економічному, гуманітарному та оборонному рівнях.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, 19 грудня лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Як повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

Лідери ЄС вирішили позичити кошти Україні протягом наступних двох років за рахунок бюджету ЄС, замість використання заморожених російських активів, обійшовши розбіжності щодо безпрецедентного плану фінансування Києва російськими суверенними коштами.

Раніше планувалося, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

12 грудня Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, на невизначений термін. Це рішення усуває суттєву перешкоду для використання цих коштів для фінансової підтримки України у боротьбі проти російської агресії.