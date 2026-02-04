Euroclear спрямує Україні €1,4 млрд із отриманих від активів РФ доходів

За підсумками 2025 року європейський депозитарій Euroclear отримав €5 млрд процентних доходів від інвестування заблокованих активів центробанку РФ. Це на 26% менше, ніж у 2024 році, коли сума сягала €6,9 млрд. Із отриманої суми €1,4 млрд буде спрямовано до фонду підтримки України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у звіті Euroclear.

Зниження показника компанія пояснює падінням процентних ставок. Для порівняння, у 2024 році доходи від цих активів становили €6,9 млрд, у 2023 році — €4,4 млрд, а у 2022 році — €821 млн.

Транші для України

Загалом €3,3 млрд доходів від заморожених російських активів спрямують до Європейського фонду для України.

Перший транш у розмірі €1,6 млрд було перераховано в липні 2025 року, а другий платіж — близько €1,4 млрд — очікується на початку 2026 року.

Окрім цього, податкові виплати з доходів, отриманих від інвестування російських активів, у 2025 році становили €1,1 млрд.

Витрати на санкції

Росія намагається оскаржити замороження коштів, що створює додаткові витрати для депозитарію. Прямі витрати Euroclear, пов’язані із санкціями, сягнули €455 млн.

У 2025 році це призвело до втрати бізнес-доходу на €34 млн та прямих витрат у розмірі €113 млн. Через суттєві ризики та невизначеність депозитарій сформував резерв у €342 млн.

Станом на кінець грудня 2025 року баланс Euroclear становив €222 млрд, з яких €195 млрд припадали на заблоковані російські активи.

Компанія продовжує реінвестувати ці кошти з метою мінімізації ризиків і вимог до капіталу, дотримуючись європейських норм достатності капіталу та санкційних обмежень, а також формуючи фінансову подушку на випадок майбутніх ризиків.

Допомога Україні в 90 млрд євро

Нагадаємо, 19 грудня 2025 року лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Як повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

Лідери ЄС вирішили позичити кошти Україні протягом наступних двох років за рахунок бюджету ЄС, замість використання заморожених російських активів, обійшовши розбіжності щодо безпрецедентного плану фінансування Києва російськими суверенними коштами.

Раніше планувалося, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Але цей план заблокувала Бельгія. Причина — вимога гарантій відсутності ризиків для депозитарію Euroclear.

12 грудня Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, на невизначений термін. Це рішення усуває суттєву перешкоду для використання цих коштів для фінансової підтримки України у боротьбі проти російської агресії.