ЄС погодився на безстрокове замороження російських активів для підтримки України

У п’ятницю, 12 грудня, Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, на невизначений термін. Це рішення усуває суттєву перешкоду для використання цих коштів для фінансової підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

ЄС заморозив російські активи

Європейський Союз прагне, щоб Україна залишалася фінансово забезпеченою та здатною протистояти російській агресії, оскільки вторгнення Росії розглядається як загроза безпеці ЄС. Для цього держави блоку планують задіяти частину російських суверенних активів, які були заморожені після початку війни у 2022 році.

Першим значним кроком, погодженим урядами ЄС у п’ятницю, стало заморожування російських активів на суму 210 мільярдів євро (246 мільярдів доларів) на необмежений термін. Раніше кожні шість місяців необхідно було голосувати за продовження заморожування, що створювало ризик, що окремі країни - зокрема Угорщина та Словаччина, які мають більш близькі стосунки з Москвою - могли б відмовитися підтримувати це рішення і ЄС був би змушений повернути кошти Росії.

ЄС планує кредит Україні

Безстрокове заморожування російських активів має на меті переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання цих коштів для надання Україні позики до 165 мільярдів євро. Кредит покриє військові та цивільні потреби України у 2026–2027 роках. Україна поверне кошти лише після того, як Росія сплатить збитки, завдані війною, що фактично робить кредит авансом майбутніх репарацій.

Деталі кредиту планується узгодити на Європейській Раді 18 грудня, включно з гарантіями для Бельгії на випадок можливого успішного позову Москви. Перед цим президент України Володимир Зеленський відвідає Берлін для переговорів із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, до яких приєднаються лідери ЄС та НАТО.

Німеччина готова надати 50 мільярдів євро гарантій, а країни ЄС працюють над остаточним врегулюванням усіх побоювань. Європейський комісар Валдіс Домбровскіс підтвердив, що для Бельгії розробляються надійні гарантії.

"Репараційний кредит" від ЄС

Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.