"Репараційний кредит": ЄС направить 90 млрд євро на бюджетну підтримку України

У рамках так званого "репараційного кредиту" Єврокомісія пропонує спрямувати 90 млрд євро на бюджетну підтримку України протягом 2026 та 2027 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, під час зустрічі з бюджетним комітетом Європарламенту та директором обговорювалися потреби України та "репараційний кредит".

"Робоча пропозиція Єврокомісії щодо "репараційного кредиту" - розділити "кредит" на 2 напрями підтримки України: виробництво та закупівля зброї (в Україні та ЄС), а також бюджетна підтримка. Бюджетна підтримка складе 90 млрд євро і буде надаватись протягом двох років - 2026 і 2027", - зауважила Підласа.

Вона уточнила, що бюджетна підтримка може надаватись у вигляді макро-фінансової допомоги або в рамках Ukraine Facility.

Умовою надання такого фінансування буде продовження та збереження реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Підласа наголосила, що Україна змушена буде виплатити цей "репараційний кредит" лише у випадку отримання репарацій від Росії.

Зауважимо, що для фінансування державного бюджету у 2026 році Україні необхідно залучити понад $45 млрд від міжнародних партнерів.

"Репараційний кредит" від ЄС

Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.