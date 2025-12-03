Запланована подія 2

Україні потрібно понад $45 млрд зовнішнього фінансування - Мінфін

Україні потрібно понад $45 млрд зовнішнього фінансування / Depositphotos

Для фінансування державного бюджету у 2026 році Україні необхідно залучити понад $45 млрд від міжнародних партнерів.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, у проєкті держбюджету на 2026 рік видатки значно перевищують доходи.

Загальні доходи заплановані на рівні 2,92 трлн грн (з них 2,62 трлн грн – загальний фонд), тоді як загальні видатки становлять 4,78 трлн грн (з них 4,39 трлн грн – загальний фонд).  

Згідно з даними Бюджетного комітету, граничний обсяг дефіциту державного бюджету пропонується встановити на рівні 18,5% прогнозного ВВП.

Міністр наголосив, що доопрацьований до другого читання проєкт держбюджету на 2026 рік є "гармонійним та збалансованим", а також враховує політичні та необхідні якісні зміни.

Нагадаємо, Верховна Рада у середу, 3 грудня, прийняла в цілому закон про державний бюджет на 2026 рік. Перед голосуванням низка депутатів висловила різку критику проєкту держбюджету на 2026 рік та заявила про намір не підтримувати його. Основними причинами були відсутність підняття зарплат військовим та збереження фінансування "Єдиного марафону".

Автор:
Тетяна Бесараб