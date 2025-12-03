Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік

Верховна Рада у середу, 3 грудня, прийняла в цілому закон про державний бюджет на 2026 рік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Верховної Ради.

Зазначається, що головний пріоритет – посилення обороноздатності: значна частина коштів спрямовується на забезпечення армії, модернізацію озброєння та підтримку оборонно-промислового комплексу.

"Бюджет окреслює ключові макропоказники, орієнтири державної фінансової політики, а також баланс між доходами та видатками. Документ враховує потреби воєнного часу, вимоги економічної стабільності, пріоритети державного управління та зобов’язання України в межах міжнародних програм співпраці", – йдеться в повідомленні.

Як голосували депутати

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, "за" законопроєкт №14000 в цілому проголосували 257 нардепів.

За його словами, голоси розподілилися наступним чином:

"Слуга народу" – 193;

"Платформа за життя та мир" – 16;

"Відновлення" – 11;

"За майбутнє" - 11;

"Довіра" – 16;

"Голос" – 1;

ЄС та "Батьківщина" – 0.

Зазначимо, що перед голосуванням низка депутатів висловила різку критику проєкту держбюджету на 2026 рік та заявила про намір не підтримувати його. Основними причинами були відсутність підняття зарплат військовим та збереження фінансування "Єдиного марафону".

Показники держбюджету-2026

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, який виступив перед депутатами до голосування, доходи держбюджету на 2026 рік становлять 2,92 трлн грн, із урахуванням 2,63 трлн грн загального фонду, а видатки – 4,78 трлн грн, серед яких 4,39 трлн грн – загальний фонд.

Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, ключові пріоритети бюджету — оборона, безпека і соціальна стійкість.

Оборона та безпека складають100% власних надходжень. Наступного року держава витратить на армію 2,8 трлн гривень, це майже 60% від усіх видатків.

Соціальна складова

На освіту передбачено 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року). Зокрема 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 року), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року. Також уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року;

Охорона здоров'я — 258,6 млрд грн (+38, 8 млрд грн до 2025 року). Серед пріоритетів: збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, безкоштовні ліки, перевірка здоровʼя для громадян віком 40+ років.

Підтримка ВПО — 72,6 млрд грн. Зосереджуємо увагу на підтримці людей, які втратили дім через війну. Зокрема 1,4 млрд грн заклали на нову програму для підтримки ВПО з ТОТ.

Ветеранська політика — 18,9 млрд грн. Фінансування зросте на 6,3 млрд грн порівняно з минулим роком. Це зокрема підтримка житлом, інструменти для подальшої реінтеграції в цивільне життя.

На соціальну підтримку виділено 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року), зокрема на пенсії, соціальні виплати вразливим категоріям, пільги та субсидії. Також вперше передбачили 1 млрд грн на укриття у дитячих садках.

Підтримка підприємців

За словами Свириденко, планується продовжити програми підтримки бізнесу та українських виробників у межах політики "Зроблено в Україні".

Зокрема у держбюджеті передбачені кошти на "Доступні кредити "5-7-9%", індустріальні парки, програми часткової компенсації української техніки та обладнання, гранти та інші ініціативи з розвитку українських виробників. Також передбачені кошти для забезпечення українців житлом за програмою "єОселя".

На підтримку регіонів, в тому числі прифронтових, виділено 293 млрд грн. Ці кошти забезпечать оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, фінансування харчування дітей у школах для 1-11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах.

Макропоказники

У 2026 році прогнозується подальше зростання ВВП до 10,31 трлн грн, уповільнення інфляції та зростання середньої заробітної плати до 30 тисяч грн.

Доходи бюджету зростуть до 2,92 трлн грн, що на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Видатки теж зростуть і становитимуть 4,83 трлн грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

Кількома годинами раніше голова фінкомітету Данило Гетманцев повідомив, що бюджетний комітет завершив підготовку проєкту державного бюджету на 2026 рік і рекомендував схвалити його у другому читанні.

За словами Гетманцева, серед найважливіших доповнень, які з'явилися до другого читання, стало підвищення зарплат вчителям та додаткові 4% ПДФО для місцевих бюджетів.