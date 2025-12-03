Запланована подія 2

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год

бюджет
Рада приняла государственный бюджет на 2026 год / Коллаж Delo.ua

Верховная Рада в среду приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Верховной Рады.

Отмечается, что главным приоритетом является усиление обороноспособности: значительная часть средств направляется на обеспечение армии, модернизацию вооружения и поддержку оборонно-промышленного комплекса.

"Бюджет очерчивает ключевые макропоказатели, ориентиры государственной финансовой политики, а также баланс между доходами и расходами. Документ учитывает потребности военного времени, требования экономической стабильности, приоритеты государственного управления и обязательств Украины в рамках международных программ сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как голосовали депутаты

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, "за" законопроект №14000 в целом проголосовали 257 нардепов.

По его словам, голоса распределились следующим образом:

  • "Слуга народа" – 193;
  • "Платформа за жизнь и мир" – 16;
  • "Восстановление" – 11;
  • "За будущее" – 11;
  • "Доверие" – 16;
  • "Голос" – 1;
  • ЕС и "Батькивщина" – 0.
Фото 2 — Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год

Отметим, что перед голосованием ряд депутатов выразили резкую критику проекта госбюджета на 2026 год и заявили о намерении не поддерживать его. Основными причинами было отсутствие поднятия зарплат военным и сохранение финансирования "Единого марафона".

Показатели госбюджета-2026

По словам министра финансов Сергея Марченко, выступившего перед депутатами до голосования, доходы госбюджета на 2026 год составляют 2,92 трлн грн, с учетом 2,63 трлн грн общего фонда, а расходы 4,78 трлн грн, среди которых 4,39 трлн грн с общего фонда.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, ключевые приоритеты бюджета – оборона, безопасность и социальная устойчивость.

Оборона и безопасность составляют 100% собственных поступлений. В следующем году государство потратит на армию 2,8 трлн. гривен, это почти 60% от всех расходов.

Социальная составляющая

На образование предусмотрено 273,9 млрд. грн. (+75 млрд. грн. до 2025 года). В частности, 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 года), что учитывает повышение на 30% зарплат педагогических и научно-педагогических работников с 1 января 2026 года. Также правительство разрабатывает новую систему оплаты труда педагогов, которая должна заработать с сентября 2026;

Здравоохранение – 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн до 2025 года). Среди приоритетов: увеличение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи, бесплатные лекарства, проверка здоровья для граждан в возрасте 40 лет.

Поддержка ВПЛ — 72,6 млрд грн. Сосредотачиваем внимание на поддержке людей, потерявших дом из-за войны. В частности, 1,4 млрд грн заложили на новую программу для поддержки ВПЛ с ТОТ.

Ветеранская политика - 18,9 млрд грн. Финансирование вырастет на 6,3 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Это, в частности, поддержка жильем, инструменты для дальнейшей реинтеграции в гражданскую жизнь.

На социальную поддержку выделено 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 года), в том числе на пенсии, социальные выплаты уязвимым категориям, льготам и субсидиям. Также впервые предусмотрено 1 млрд грн на укрытие в детских садах.

Поддержка предпринимателей

По словам Свириденко, планируется продолжить программы поддержки бизнеса и украинских производителей в рамках политики "Сделано в Украине".

В частности, в госбюджете предусмотрены средства на "Доступные кредиты "5-7-9%", индустриальные парки, программы частичной компенсации украинской техники и оборудования, гранты и другие инициативы по развитию украинских производителей. Также предусмотрены средства для обеспечения украинцев жильем по программе "єОселя".

В поддержку регионов, в том числе прифронтовых, выделено 293 млрд грн. Эти средства обеспечат оплату труда педагогов, поддержку местных бюджетов, финансирование питания детей в школах для 1-11 классов, образование, социальную защиту, здравоохранение и компенсацию разницы в тарифах.

Макропоказатели

В 2026 году прогнозируется дальнейший рост ВВП до 10,31 трлн. грн., замедление инфляции и рост средней заработной платы до 30 тысяч грн.

Доходы бюджета возрастут до 2,92 трлн. грн., что на 446,8 млрд. грн. больше, чем в 2025 году. Расходы тоже возрастут и составят 4,83 трлн. грн., что на 134,5 млрд. грн. больше, чем в предыдущем году.

Несколькими часами ранее глава финкомитета Даниил Гетманцев сообщил, что бюджетный комитет завершил подготовку проекта государственного бюджета на 2026 год и рекомендовал одобрить его во втором чтении.

По словам Гетманцева, среди важнейших дополнений, явившихся ко второму чтению, стало повышение зарплат учителям и дополнительные 4% НДФЛ для местных бюджетов.

Автор:
Татьяна Гойденко