Рада готується проголосувати за бюджет-2026: компроміс щодо зарплат вчителям та додаткові кошти місцевим бюджетам

Верховна Рада готується проголосувати за бюджет / Depositphotos

Бюджетний комітет завершив підготовку проєкту державного бюджету на 2026 рік, який сьогодні, 3 грудня, буде винесений на розгляд Верховної Ради у другому читанні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

"Це – компроміс, і ми з вами маємо розуміти, що альтернативи ухвалення прийняття бюджету у нас сьогодні з вами нема, бо бюджет – це про допомогу наших партнерів, бюджет – про заробітні плати армії, про фінансування безпеки і оборони, тому власне його треба підтримувати", – сказав він.

Ключові зміни у бюджеті

За словами Гетманцева, серед найважливіших доповнень, які з'явилися до другого читання, є:

  • Підвищення зарплат вчителям – мінімальна заробітна плата педагогів зросте до 26 тисяч гривень без збільшення навантаження на них. Ця ініціатива була підтримана Комітетом з питань освіти і науки.
  • Додаткові 4% ПДФО для місцевих бюджетів – замість запланованих 60%, місцеві бюджети отримуватимуть 64% від податку на доходи фізичних осіб. Спочатку це підвищення планувалося лише для прифронтових регіонів, але рішення було прийнято для всіх територіальних громад.

Водночас ще до засідання голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що з 1 січня планується підвищення зарплат вчителям на 30%, а з 1 вересня – ще на 20% без будь-яких змін в підходах до оплати праці вчителів. 

"Пропонується додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року", – написала вона.

Також Підласа говорила, що проситиме виключити субвенцію на різницю в тарифах, яка передбачалась у сумі 15,2 млрд грн (для того, щоб збалансувати зменшення доходів держбюджету), додати 1 млрд грн на закупівлю зброї та військової техніки Міністерством оборони (зняти з програми "військового резерву") та додати 244 млн грн для Бюро економічної безпеки (зняти з резевного фонду).

Чи врахував комітет ці пропозиції, вона не повідомила.

Процедура розгляду

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, розгляд бюджету триватиме до 75 хвилин:

  • доповідь міністра фінансів Сергія Марченка – до 10 хвилин;
  • запитання до міністра та відповіді – до 15 хвилин;
  • доповідь голови бюджетного комітету Роксолани Підласої – до 3 хвилин;
  • запитання до голови комітету – до 4 хвилин;
  • обговорення та ухвалення рішення – до 43 хвилин.

Для прийняття бюджету в цілому потрібні два голосування, у кожному з яких має проголосувати щонайменше 226 народних депутатів.

Нагадаємо, 22 жовтня 2025 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету України на 2026 рік. За документ проголосували 256 депутатів.  Тоді передбачалося, що доходи державного бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки – 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком.

Автор:
Тетяна Гойденко