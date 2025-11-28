Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Готівковий курс:

USD

42,40

42,30

EUR

49,24

49,05

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський очікує від уряду "три речі": бюджет-2026, кадрові рішення і оцінку міністрів

Зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Офіс президента

28 листопада президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що Кабінет міністрів разом з Верховною Радою мають ухвалити важливі рішення для України: бюджет на 2026 рік, кадрові рішення щодо кандидатур на міністрів енергетики та юстиції і оцінку чинних міністрів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Зеленського.

"Я розраховую, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям", - сказав він у вечірньому зверненні у п’ятницю.

Президент також додав, що очікує погодження кандидатур на міністрів енергетики та юстиції, а також належним чином оцінити чинних міністрів.

"Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни", - пояснив він.

Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики. 

Того ж дня парламент звільнив Світлану Гринчук з посади міністра енергетики.

Вони були звільнені після того, як їхні імена фігурували в масштабному корупційному розслідуванні НАБУ та САП у справі "Енергоатому" — розслідуванні, яке викрило масштабну схему з відкатами.

Щодо державного бюджету на 2026 рік, то 5 листопада Кабінет міністрів завершив підготовку проєкту до другого читання у Верховній Раді. Усі зміни були внесені з урахуванням трьох ключових пріоритетів: безпека, оборона та соціальна стійкість.

Автор:
Тетяна Ковальчук