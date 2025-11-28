- Категорія
Зеленський очікує від уряду "три речі": бюджет-2026, кадрові рішення і оцінку міністрів
28 листопада президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що Кабінет міністрів разом з Верховною Радою мають ухвалити важливі рішення для України: бюджет на 2026 рік, кадрові рішення щодо кандидатур на міністрів енергетики та юстиції і оцінку чинних міністрів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Зеленського.
"Я розраховую, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям", - сказав він у вечірньому зверненні у п’ятницю.
Президент також додав, що очікує погодження кандидатур на міністрів енергетики та юстиції, а також належним чином оцінити чинних міністрів.
"Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни", - пояснив він.
Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада звільнила міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.
Того ж дня парламент звільнив Світлану Гринчук з посади міністра енергетики.
Вони були звільнені після того, як їхні імена фігурували в масштабному корупційному розслідуванні НАБУ та САП у справі "Енергоатому" — розслідуванні, яке викрило масштабну схему з відкатами.
Щодо державного бюджету на 2026 рік, то 5 листопада Кабінет міністрів завершив підготовку проєкту до другого читання у Верховній Раді. Усі зміни були внесені з урахуванням трьох ключових пріоритетів: безпека, оборона та соціальна стійкість.