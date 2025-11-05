Уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання: що зміниться

5 листопада Кабінет міністрів завершив підготовку проєкту Державного бюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді. Усі зміни внесені з урахуванням трьох ключових пріоритетів: безпека, оборона та соціальна стійкість.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, весь обсяг власних надходжень буде спрямовано на потреби Сил оборони. Водночас закладено кошти на підвищення зарплат медикам та освітянам.

Основні зміни перед другим читанням

Загальний обсяг доходів бюджету збільшиться на 27,8 млрд грн. До цього вони становили 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки — 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком. Основним джерелом додаткових надходжень стане підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.

Видаткова частина зросте на 33,6 млрд грн. З цієї суми:

18,9 млрд грн спрямують до резервного фонду

6,6 млрд грн виділять на поетапне підвищення зарплат освітянам протягом року на 50%

Важливою зміною стало розширення кола отримувачів підвищених зарплат у освітній сфері. Тепер збільшення зарплатні торкнеться не лише шкільних вчителів, але й викладачів закладів вищої освіти та фахових коледжів.

Міністерство фінансів уточнило ключові параметри

У Мінфіні додали, що видатки держбюджету зростуть на 33,6 млрд грн, а граничний обсяг дефіциту збільшиться на 5,8 млрд грн.

Додаткові доходи очікуються завдяки підвищенню ставки податку на прибуток банків із 25% до 50% (законопроєкт №14097), що забезпечить близько 30 млрд грн. Ще 4,3 млрд грн буде спрямовано до спецфонду держбюджету за рахунок частини цього податку, яка раніше надходила до місцевих бюджетів.

Серед інших джерел зростання доходів — збільшення дивідендів ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" (+1,3 млрд грн). Водночас грант Світового банку на 5 млрд грн у межах проєкту RELINC замінено пільговою позикою, гарантованою Єврокомісією в рамках Ukraine Facility.

Зростання видатків пов’язане з уточненням пріоритетних напрямів фінансування.

Зокрема:

Резервний фонд — +18,9 млрд грн (загалом 54,5 млрд грн);

Оплата праці викладачів — +6,6 млрд грн (загалом 190,5 млрд грн), що дозволить підвищити зарплати вчителям, викладачам ЗВО та коледжів на 50% протягом року;

Публічні інвестиційні проєкти — +4,3 млрд грн (загалом 107,2 млрд грн), включно з оновленням пасажирського рухомого складу;

Державна житлова політика — +1,3 млрд грн (загалом 46,5 млрд грн).

Також передбачено повернення до бюджету 1,4 млрд грн, раніше внесених до статутного капіталу ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" і невикористаних за призначенням.

17 жовтня Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував уряду внести до проєкту держбюджету-2026 низку змін. Серед ключових пропозицій були збільшення видатків на оборону, підвищення зарплат педагогів та науковців, додаткові кошти на медичне забезпечення та підтримку бізнесу й ВПО.

Вже 22 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ визначає основні напрями фінансування – від національної безпеки до соціальної підтримки та економічного відновлення. За – 256 голосів.

Загалом цьогоріч народні депутати встановили рекорд за кількістю внесених правок до проєкту бюджету — було подано 3339 поправок, що на понад 59% більше, ніж торік.

Бюджетний комітет Верховної Ради опрацював 3339 поправок до проєкту держбюджету-2026. За словами голови комітету Роклосали Підласої, орієнтовна вартість поправок перевищує 7,1 трильйона гривень.