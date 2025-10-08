Народні депутати побили 19-річний рекорд за кількістю правок до бюджету – Підласа

Народні депутати встановили рекорд: до проєкту державного бюджету на 2026 рік подано 3339 поправок, що стало найбільшою кількістю за останні 19 років. Це на понад 59% більше, ніж минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Якщо витратити на обговорення кожної пропозиції лише 90 секунд, то загальне заслуховування займе понад 10 повних робочих днів", – зазначила очільниця бюджетного комітету.

Кількість поданих правок до бюджету зростає майже щороку:

Бюджет-2026 – 3339 правок (новий рекорд).

Бюджет-2025 – 2098 правок.

Бюджет-2024 – 1620 правок.

Бюджет-2023 – 1270 правок.

Бюджет-2022 (подавали ще до повномасштабного вторгнення, восени 2021 року) – 3284 правок.

Бюджет-2021 – 2451 правка.

Бюджет-2020 – 2176 правок (це був перший бюджет цього скликання).

Найбільшу активність у поданні правок до проєкту бюджету-2026 виявили:

"Європейська солідарність" – 910,

"Слуга народу" – 652,

МФО "Розумна політика" – 470,

"Голос" – 437.

Серед окремих народних депутатів лідерами за кількістю пропозицій стали:

Артур Герасимов ("Європейська солідарність") – 662 правки.

Ярослав Железняк ("Голос") – 254 правки.

Дмитро Разумков – 254 правки.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік. Видатки заплановано на рівні 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн більше порівняно з 2025 роком), доходи — 2,826 трлн грн (на 446,8 млрд або 18,8% більше порівняно з 2025 роком). Дефіцит прогнозується до 18,4% ВВП (на 3,9 в. п. менше, ніж у 2025 році).