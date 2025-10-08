Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Готівковий курс:

USD

41,31

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Народні депутати побили 19-річний рекорд за кількістю правок до бюджету – Підласа

бюджет
Кількість правок до бюджету-2026 перевищила довоєнний максимум / Depositphotos

Народні депутати встановили рекорд: до проєкту державного бюджету на 2026 рік подано 3339 поправок, що стало найбільшою кількістю за останні 19 років. Це на понад 59% більше, ніж минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Якщо витратити на обговорення кожної пропозиції лише 90 секунд, то загальне заслуховування займе понад 10 повних робочих днів", – зазначила очільниця бюджетного комітету.  

Кількість поданих правок до бюджету зростає майже щороку:

  • Бюджет-2026 – 3339 правок (новий рекорд).
  • Бюджет-2025 – 2098 правок.
  • Бюджет-2024 – 1620 правок.
  • Бюджет-2023 – 1270 правок.
  • Бюджет-2022 (подавали ще до повномасштабного вторгнення, восени 2021 року) – 3284 правок.
  • Бюджет-2021 – 2451 правка.
  • Бюджет-2020 – 2176 правок (це був перший бюджет цього скликання).

Найбільшу активність у поданні правок до проєкту бюджету-2026 виявили:

  • "Європейська солідарність" – 910,
  • "Слуга народу" – 652,
  • МФО "Розумна політика" – 470,
  • "Голос" – 437.

Серед окремих народних депутатів лідерами за кількістю пропозицій стали:

  • Артур Герасимов ("Європейська солідарність") – 662 правки.
  • Ярослав Железняк ("Голос") – 254 правки.
  • Дмитро Разумков – 254 правки.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік. Видатки заплановано на рівні 4,8 трлн грн (на 415 млрд грн більше порівняно з 2025 роком), доходи — 2,826 трлн грн (на 446,8 млрд або 18,8% більше порівняно з 2025 роком). Дефіцит прогнозується до 18,4% ВВП (на 3,9 в. п. менше, ніж у 2025 році).

Автор:
Тетяна Бесараб