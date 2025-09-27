Проєкт держбюджету-2026 потребує доопрацювання через ризики недонадходжень і непрозорість видатків - Рахункова палата

Рахункова палата розкритикувала проєкт Держбюджету-2026, у якому закладено загальні доходи на рівні 5,45 трлн грн і видатки у 4,8 трлн грн. Аудитори попередили про ризики недонадходжень через залежність від міжнародної допомоги, можливий дефіцит фінансування оборони та непрозорість частини видатків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Рахункової палати.

Доходи

У проєкті передбачено, що майже 40% від статті доходів планується покрити за рахунок міжнародної допомоги. Аудитори застерігають, що у разі змін у міжнародній політиці чи невиконання урядових зобов’язань перед партнерами виникає ризик недофінансування бюджету.

Прогнозований ріст ВВП у 2026 році становить лише 2,4% — найнижчий показник за останні три роки.

Доходи державного бюджету заплановані на рівні 2,9 трлн грн (+16,4% до 2025 року). Водночас частина джерел викликає сумніви в обґрунтованості:

60 млрд грн — від покращення роботи Держмитслужби;26 млрд грн — від стягнення податкового боргу;

22,5 млрд грн — від змін у податковому законодавстві, які ще не ухвалені.

За оцінкою аудиторів, реальні доходи бюджету (без інфляційного чинника) зменшаться на 1,1%.

Доходи місцевих бюджетів (без дотацій і субвенцій у 241 млрд грн) прогнозуються на рівні 632,7 млрд грн. Їхня частка у зведеному бюджеті складе лише 18% замість запланованих у Бюджетній декларації не менше 20%.

Аудитори вказують можливість збільшити доходи ще на 3,5 млрд грн за рахунок акцизів на тютюн (+3,2 млрд грн) та ліцензій у сфері азартних ігор та лотерей (+0,3 млрд грн).

Видатки

Видатки держбюджету-2026 становитимуть 4,8 трлн грн (+9,6% до 2025 року). З урахуванням інфляції реальні витрати скоротяться на 2,4%.

Основні напрями:

2,8 трлн грн — сектор безпеки й оборони (+6,4% до 2025 року);

481 млрд грн — соціальний захист (+11%).

Рахункова палата застерігає: коштів може не вистачити для покриття всіх потреб оборони, зокрема зарплат і грошового забезпечення військових, адже ці видатки залишені на рівні 2025 року, тоді як дефіцит може сягнути 90 млрд грн.

На публічні інвестиційні проекти уряд заклав 109,3 млрд грн — удвічі менше, ніж передбачалося у Бюджетній декларації. Також частина видатків (щонайменше 55 млрд грн) не має визначених цілей і результативних показників.

"Цей недолік створює ризики непрозорості використання коштів й ускладнює контроль за ефективністю реалізації проектів. Тому Рахункова палата пропонуватиме визначити кожен інвестиційний проект як окрему бюджетну програму", - йдеться в повідомленні.

Дефіцит і борг

Очікуваний дефіцит бюджету у 2026 році становитиме 1,9 трлн грн (18,4% ВВП). Основним джерелом його покриття стануть державні запозичення.

Державний борг на кінець 2026 року прогнозується на рівні 106% ВВП. Витрати на його обслуговування та погашення складуть 1,2 трлн грн (11,3% ВВП).

"За висновком аудиторів, поданий Рахунковій палаті законопроект і матеріали до нього загалом відповідають вимогам статті 38 Бюджетного кодексу України. Однак у законопроєкті пропонується призупинити дію чинних нормативно-правових актів, що суперечить законодавству, а положення низки статей не відповідають нормам Конституції України і Бюджетному кодексу України", - зазначається у висновку РП.

Висновки Рахункової палати буде передано Верховній Раді для подальшого доопрацювання бюджету.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік.