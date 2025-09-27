Проект госбюджета-2026 нуждается в доработке из-за рисков недопоступлений и непрозрачности расходов — Счетная палата

Счетная палата подвергла критике проект Госбюджета-2026, в котором заложены общие доходы на уровне 5,45 трлн грн и расходы в 4,8 трлн грн. Аудиторы предупредили о рисках недопоступлений из-за зависимости от международной помощи, возможного дефицита финансирования обороны и непрозрачности части расходов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Счетной палаты.

Доходы

В проекте предусмотрено, что около 40% от статьи доходов планируется покрыть за счет международной помощи. Аудиторы предостерегают, что в случае изменений в международной политике или невыполнении правительственных обязательств перед партнерами возникает риск недофинансирования бюджета.

Прогнозируемый рост ВВП в 2026 году составляет всего 2,4% — самый низкий показатель за последние три года.

Доходы государственного бюджета запланированы на уровне 2,9 трлн. грн. (+16,4% к 2025 году). В то же время, часть источников вызывает сомнения в обоснованности:

60 млрд грн — от улучшения работы Гостаможслужбы; 26 млрд грн - от взыскания налогового долга;

22,5 млрд грн — от еще не принятых изменений в налоговом законодательстве.

По оценке аудиторов реальные доходы бюджета (без инфляционного фактора) уменьшатся на 1,1%.

Доходы местных бюджетов (без дотаций и субвенций в 241 млрд. грн.) прогнозируются на уровне 632,7 млрд. грн. Их доля в сводном бюджете составит всего 18% вместо запланированных в Бюджетной декларации не менее 20%.

Аудиторы указывают возможность увеличить доходы еще на 3,5 млрд. грн. за счет акцизов на табак (+3,2 млрд. грн.) и лицензий в сфере азартных игр и лотерей (+0,3 млрд. грн.).

Расходы

Расходы госбюджета-2026 составят 4,8 трлн грн (+9,6% к 2025 году). С учетом инфляции настоящие издержки сократятся на 2,4%.

Основные направления:

2,8 трлн грн – сектор безопасности и обороны (+6,4% к 2025 году);

481 млрд грн - социальная защита (+11%).

Счетная палата предостерегает: средств может не хватить для покрытия всех нужд обороны, в том числе зарплат и денежного довольствия военных, ведь эти расходы оставлены на уровне 2025 года, тогда как дефицит может достичь 90 млрд грн.

На публичные инвестиционные проекты правительство заложило 109,3 млрд грн – вдвое меньше, чем предполагалось в Бюджетной декларации. Также часть расходов (не менее 55 млрд грн) не имеет определенных целей и результативных показателей.

"Этот недостаток создает риски непрозрачности использования средств и усложняет контроль за эффективностью реализации проектов. Поэтому Счетная палата будет предлагать определить каждый инвестиционный проект как отдельную бюджетную программу", - говорится в сообщении.

Дефицит и долг

Ожидаемый дефицит бюджета в 2026 году составит 1,9 трлн. грн (18,4% ВВП). Основным источником его покрытия станут государственные заимствования.

Государственный долг на конец 2026 прогнозируется на уровне 106% ВВП. Расходы на его обслуживание и погашение составят 1,2 трлн. грн (11,3% ВВП).

"По заключению аудиторов, поданный Счетной палате законопроект и материалы к нему в целом отвечают требованиям статьи 38 Бюджетного кодекса Украины. Однако в законопроекте предлагается приостановить действие действующих нормативно-правовых актов, противоречащих законодательству, а положения ряда статей не соответствуют нормам Конституции Украины и Бюджетному кодексу."

Выводы Счетной палаты будут переданы Верховной Раде для дальнейшей доработки бюджета.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров принял и передал Верховной Раде проект закона о государственном бюджете Украины на 2026 год.