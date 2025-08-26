- Категория
25% ВВП на оборону, 2 трлн гривен дефицита и новые налоги. Каким будет государственный бюджет на 2026 год?
Госбюджет-2026 снова будет ориентирован на обеспечение безопасности и обороны. Поэтому расходов станет больше, восстановление экономики замедлится, а покрытие дефицита будет зависеть от внешнего финансирования и налогоплательщиков.
До 15 сентября Министерство финансов должно подать на утверждение правительства проект государственного бюджета на 2026 год. И хотя сам документ пока еще не готов, основные параметры уже известны.
Главным ориентиром остаются безопасность и оборона – затраты на эти цели могут достичь 25% ВВП. При этом дефицит госбюджета в 2026 году по сравнению с 2025 годом почти не уменьшится и составит порядка 19,5% ВВП.
Как и в прошлые годы, Украина будет зависеть от внешнего финансирования. Но его объем, по предварительным оценкам, сможет закрыть чуть более 2/3 бюджетных потребностей. Поэтому недостающие ресурсы правительство будет изыскивать внутри страны, что может привести в росту налоговой нагрузки и ударить по карманам граждан.
Какой будет бюджет Украины в 2026 году – разбиралось Delo.
Основные параметры государственного бюджета
Еще в конце июня Кабинет Министров утвердил бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которая в том числе содержала ключевые показатели бюджета Украины на 2026 год.
По базовому сценарию затраты бюджета должны составить порядка 3,74 трлн грн, в том числе на безопасность и оборону – 1,82 трлн грн. По альтернативному сценарию оборонные затраты вырастут на 700-800 млрд грн, вследствие чего совокупные затраты госбюджета увеличатся до 4,5-4,6 трлн грн.
Бюджетный дефицит в 2026 году вместо 1,03 трлн грн или 9,9% ВВП при базовом сценарии, может расшириться до 2 трлн грн или 19,5% ВВП по альтернативному сценарию.
В то же время, доходы госбюджета при альтернативном сценарии по сравнению с базовым почти не изменятся и останутся приблизительно на уровне 2,6-2,7 трлн грн.
Основные бюджетные индикаторы на 2026 год
|Показатель
|Базовый сценарий
|Альтернативный сценарий
|Расходы госбюджета, трлн грн, в т. ч.
|3,7
|4,5-4,6*
|- расходы на оборону
|1,8
|2,5-2,6*
|Доходы госбюджета, трлн грн
|2,7
|2,6*
|Дефицит, трлн грн
|1
|2*
|Дефицит, % ВВП
|9,9
|19,5
По данным Кабмина *расчеты Delo
Впрочем, если исходить из текущих оценок, то уже понятно, что Кабмин склоняется именно к худшему варианту развития событий, на котором и будет базироваться проект госбюджета-2026 года.
В частности, Национальный банк в своем новом инфляционном отчете указал, что бюджетный дефицит в 2026 году достигнет почти 19% ВВП. А министр финансов Сергей Марченко на презентации Программы действий Кабмина заявил: Украине в 2026 году понадобится около 45 млрд долл. на покрытие дефицита. Эти цифры как раз соответствуют тому, что предусматривает альтернативный сценарий.
В каких условиях окажется украинская экономика в 2026 году?
Макропоказатели экономического и социального развития Украины, которые утвердил Кабмин своим постановлением № 946, также подтверждают достаточно сдержанные ожидания от 2026 года.
По базовому сценарию, ВВП в 2026 году вырастет на 4,5%, номинальный ВВП составит 10,44 трлн грн, инфляция к концу года достигнет 8,6%.
Если ориентироваться на второй, более вероятный пессимистический сценарий, рост ВВП в 2026 году составит 2,4%, номинальный ВВП достигнет 10,3 трлн грн, инфляция к концу года будет на уровне 9,9%, экспорт товаров и услуг вырастет по сравнению с 2025 годом на 6% до 61,4 млрд долл., импорт – на 7,6% до 105,8 млрд долл., сальдо внешнеторгового баланса составит -44,5 млрд долл.
Что касается валютного курса, то его среднее значение в 2026 году может находиться в широких пределах от 44,7 грн/долл. до 50,6 грн/долл.
Но объем международных (золотовалютных) резервов будет достаточен для того, чтобы предотвратить глубокую девальвацию – к концу 2026 года резервы НБУ составят около 45 млрд долл.
Основные макропоказатели на 2026 год
|Показатель
|Базовый сценарий
|Альтернативный сценарий
|Реальный ВВП, %
|4,5
|2,4
|Номинальный ВВП, трлн грн
|10,4
|10,3
|Инфляция на конец года, %
|8,6
|9,9
|Среднегодовой курс грн/долл.
|44,7
|50,6
|Резервы НБУ, млрд долл.
|45
|45
По данным Минфина и НБУ
Каким будет финансирование государственного бюджета?
Из-за роста дефицита увеличивается и потребность в деньгах. Как уже было сказано выше, Минфин оценивает сумму, необходимую на покрытие бюджетных потребностей в 2026 году, на уровне 45 млрд долл. При этом Сергей Марченко уточняет, что если не учитывать расходы на погашение "старых" долгов, то нужно изыскать хотя бы 42 млрд долл.
Вместе с тем, пока достигнуты договоренности с партнерами о том, что они выделят в рамках различных программ 35 млрд долл. Прежде всего это план Ukraine Facility от Евросоюза и финансирование за счет замороженных российских активов ERA Mechanism.
Для сравнения, в 2025 году Украина суммарно получит 54 млрд долл.
Впрочем, премьер-министр Юлия Свириденко в одном из телеэфиров заявила о том, что в целом ситуация с внешним финансированием под контролем, и правительство продолжает вести переговоры с партнерами по поводу того, чтобы привлечь дополнительные средства в 2026 году.
Как бюджетные проблемы повлияют на жизнь украинцев?
Затягивание войны, расширение затрат государственного бюджета и замедление восстановления экономики неизбежно отразятся на гражданах.
Сохранение высоких темпов инфляции около 10% в год приведет к падению доходов населения. Если говорить максимально упрощенно, то в 2025-2026 годах украинцы станут приблизительно на 20% беднее.
Ослабление гривны продолжится, несмотря на то, что НБУ контролирует этот процесс. В 2026 году курс может вырасти по меньшей мере на 8% по сравнению с курсом на конец августа 2025 года – 41,4 грн/долл. Девальвация спровоцирует снижение покупательной способности населения, обесценивание сбережений и рост цен на импорт.
Проблемы с финансированием бюджета могут привести к перебоям с соцвыплатами – субсидиями, пенсиями и пособиями. Кроме того, если в казне не будет хватать денег, это может сказаться на качестве тех услуг, которые финансирует государство. Начиная с медицины и заканчивая жилищно-коммунальной сферой.
Также важно понимать: если украинской власти не удастся договориться о достаточном объеме внешней поддержки, ее нехватка будет компенсирована с помощью внутренних источников – это ОВГЗ и налоги.
Только вот потенциал заимствований за счет военных облигаций ограничен. В 2024 году Минфин продал ОВГЗ на 640 млрд грн, а план на 2025 год составляет 764 млрд грн. При этом чистое привлечение средств от размещения облигаций (с учетом погашений) значительно меньше – в 2025 году оно составит около 264 млрд грн.
Поэтому неизбежно произойдет рост фискального давления на граждан и бизнес.
Во-первых, депутаты видят большой потенциал в детенизации экономики. Как заявлял глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, за счет вывода бизнеса из "тени" в 2025 году госбюджет должен получить около 165-170 млрд грн.
Во-вторых, Кабмин и парламент не отказываются от планов по расширению базы налогообложения. Уже осенью Рада будет рассматривать законопроекты о введении налога на доходы от операций с криптовалютой и на доходы пользователей цифровых платформ. Кроме того, ГНС продолжает собирать информацию о финансовых счетах украинцев за границей и пытается отслеживать платежные операции внутри Украины, чтобы найти в них признаки скрытой предпринимательской деятельности.