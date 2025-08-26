25% ВВП на оборону, 2 трлн гривен дефицита и новые налоги. Каким будет государственный бюджет на 2026 год?

Госбюджет-2026 снова будет ориентирован на обеспечение безопасности и обороны. Поэтому расходов станет больше, восстановление экономики замедлится, а покрытие дефицита будет зависеть от внешнего финансирования и налогоплательщиков.

До 15 сентября Министерство финансов должно подать на утверждение правительства проект государственного бюджета на 2026 год. И хотя сам документ пока еще не готов, основные параметры уже известны.

Главным ориентиром остаются безопасность и оборона – затраты на эти цели могут достичь 25% ВВП. При этом дефицит госбюджета в 2026 году по сравнению с 2025 годом почти не уменьшится и составит порядка 19,5% ВВП.

Как и в прошлые годы, Украина будет зависеть от внешнего финансирования. Но его объем, по предварительным оценкам, сможет закрыть чуть более 2/3 бюджетных потребностей. Поэтому недостающие ресурсы правительство будет изыскивать внутри страны, что может привести в росту налоговой нагрузки и ударить по карманам граждан.

Какой будет бюджет Украины в 2026 году – разбиралось Delo.

Основные параметры государственного бюджета

Еще в конце июня Кабинет Министров утвердил бюджетную декларацию на 2026-2028 годы , которая в том числе содержала ключевые показатели бюджета Украины на 2026 год.

Правительство рассчитывало индикаторы исходя из двух сценариев: базовый, который предусматривал завершение или заморозку боевых действий в 2025 году, и альтернативный, согласно которому война будет продолжаться по меньшей мере до середины 2026 года.

По базовому сценарию затраты бюджета должны составить порядка 3,74 трлн грн, в том числе на безопасность и оборону – 1,82 трлн грн. По альтернативному сценарию оборонные затраты вырастут на 700-800 млрд грн, вследствие чего совокупные затраты госбюджета увеличатся до 4,5-4,6 трлн грн.

Бюджетный дефицит в 2026 году вместо 1,03 трлн грн или 9,9% ВВП при базовом сценарии, может расшириться до 2 трлн грн или 19,5% ВВП по альтернативному сценарию.

В то же время, доходы госбюджета при альтернативном сценарии по сравнению с базовым почти не изменятся и останутся приблизительно на уровне 2,6-2,7 трлн грн.

Основные бюджетные индикаторы на 2026 год

Показатель Базовый сценарий Альтернативный сценарий Расходы госбюджета, трлн грн, в т. ч. 3,7 4,5-4,6* - расходы на оборону 1,8 2,5-2,6* Доходы госбюджета, трлн грн 2,7 2,6* Дефицит, трлн грн 1 2* Дефицит, % ВВП 9,9 19,5

По данным Кабмина *расчеты Delo

Впрочем, если исходить из текущих оценок, то уже понятно, что Кабмин склоняется именно к худшему варианту развития событий , на котором и будет базироваться проект госбюджета-2026 года.

В частности, Национальный банк в своем новом инфляционном отчете указал, что бюджетный дефицит в 2026 году достигнет почти 19% ВВП. А министр финансов Сергей Марченко на презентации Программы действий Кабмина заявил: Украине в 2026 году понадобится около 45 млрд долл. на покрытие дефицита. Эти цифры как раз соответствуют тому, что предусматривает альтернативный сценарий.

В каких условиях окажется украинская экономика в 2026 году?

Макропоказатели экономического и социального развития Украины, которые утвердил Кабмин своим постановлением № 946, также подтверждают достаточно сдержанные ожидания от 2026 года.

По базовому сценарию, ВВП в 2026 году вырастет на 4,5%, номинальный ВВП составит 10,44 трлн грн, инфляция к концу года достигнет 8,6%.

Если ориентироваться на второй, более вероятный пессимистический сценарий, рост ВВП в 2026 году составит 2,4%, номинальный ВВП достигнет 10,3 трлн грн, инфляция к концу года будет на уровне 9,9%, экспорт товаров и услуг вырастет по сравнению с 2025 годом на 6% до 61,4 млрд долл., импорт – на 7,6% до 105,8 млрд долл., сальдо внешнеторгового баланса составит -44,5 млрд долл.

Что касается валютного курса, то его среднее значение в 2026 году может находиться в широких пределах от 44,7 грн/долл. до 50,6 грн/долл.

Но объем международных (золотовалютных) резервов будет достаточен для того, чтобы предотвратить глубокую девальвацию – к концу 2026 года резервы НБУ составят около 45 млрд долл.

Основные макропоказатели на 2026 год

Показатель Базовый сценарий Альтернативный сценарий Реальный ВВП, % 4,5 2,4 Номинальный ВВП, трлн грн 10,4 10,3 Инфляция на конец года, % 8,6 9,9 Среднегодовой курс грн/долл. 44,7 50,6 Резервы НБУ, млрд долл. 45 45

По данным Минфина и НБУ

Каким будет финансирование государственного бюджета?

Из-за роста дефицита увеличивается и потребность в деньгах. Как уже было сказано выше, Минфин оценивает сумму, необходимую на покрытие бюджетных потребностей в 2026 году, на уровне 45 млрд долл . При этом Сергей Марченко уточняет, что если не учитывать расходы на погашение "старых" долгов, то нужно изыскать хотя бы 42 млрд долл.

Вместе с тем, пока достигнуты договоренности с партнерами о том, что они выделят в рамках различных программ 35 млрд долл. Прежде всего это план Ukraine Facility от Евросоюза и финансирование за счет замороженных российских активов ERA Mechanism.

Для сравнения, в 2025 году Украина суммарно получит 54 млрд долл.

Впрочем, премьер-министр Юлия Свириденко в одном из телеэфиров заявила о том, что в целом ситуация с внешним финансированием под контролем, и правительство продолжает вести переговоры с партнерами по поводу того, чтобы привлечь дополнительные средства в 2026 году.

Но на данный момент нет определенности, где взять по меньшей мере еще 10 млрд долл. для того, чтобы полностью профинансировать годовой бюджет Украины (его дефицит).

Как бюджетные проблемы повлияют на жизнь украинцев?

Затягивание войны, расширение затрат государственного бюджета и замедление восстановления экономики неизбежно отразятся на гражданах.

Сохранение высоких темпов инфляции около 10% в год приведет к падению доходов населения. Если говорить максимально упрощенно, то в 2025-2026 годах украинцы станут приблизительно на 20% беднее.

Ослабление гривны продолжится, несмотря на то, что НБУ контролирует этот процесс. В 2026 году курс может вырасти по меньшей мере на 8% по сравнению с курсом на конец августа 2025 года – 41,4 грн/долл. Девальвация спровоцирует снижение покупательной способности населения, обесценивание сбережений и рост цен на импорт.

Проблемы с финансированием бюджета могут привести к перебоям с соцвыплатами – субсидиями, пенсиями и пособиями. Кроме того, если в казне не будет хватать денег, это может сказаться на качестве тех услуг, которые финансирует государство. Начиная с медицины и заканчивая жилищно-коммунальной сферой.

В 2025-2026 годах украинцы станут на 20% беднее

Также важно понимать: если украинской власти не удастся договориться о достаточном объеме внешней поддержки, ее нехватка будет компенсирована с помощью внутренних источников – э то ОВГЗ и налоги.

Только вот потенциал заимствований за счет военных облигаций ограничен. В 2024 году Минфин продал ОВГЗ на 640 млрд грн, а план на 2025 год составляет 764 млрд грн. При этом чистое привлечение средств от размещения облигаций (с учетом погашений) значительно меньше – в 2025 году оно составит около 264 млрд грн.

П оэтому неизбежно произойдет рост фискального давления на граждан и бизнес.

Во-первых, депутаты видят большой потенциал в детенизации экономики. Как заявлял глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, за счет вывода бизнеса из "тени" в 2025 году госбюджет должен получить около 165-170 млрд грн.

Во-вторых, Кабмин и парламент не отказываются от планов по расширению базы налогообложения. Уже осенью Рада будет рассматривать законопроекты о введении налога на доходы от операций с криптовалютой и на доходы пользователей цифровых платформ. Кроме того, ГНС продолжает собирать информацию о финансовых счетах украинцев за границей и пытается отслеживать платежные операции внутри Украины, чтобы найти в них признаки скрытой предпринимательской деятельности.