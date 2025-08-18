С привязкой к войне: Марченко объяснил, по какому сценарию рассчитывают бюджет-2026

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, какой сценарий правительство примет за основу для расчета бюджета на 2026 год. Таких сценариев есть два: базовый и альтернативный. Они связаны с датой окончания войны в Украине.

Об этом он рассказал во время презентации проекта программы действий правительства, сообщает корреспондент Delo.ua.

По словам Марченко, базовый макроэкономический сценарий на сегодняшний день предусматривает завершение войны в 2025 году. Альтернативный сценарий – продолжение войны в 2026 году.



"За базу для расчетов определен альтернативный сценарий. Поэтому готовим бюджет по альтернативному сценарию", - заявил он.

Отвечая на вопросы журналистов, министр также рассказал, планируется ли в следующем году увеличение налогов.

Он отметил, что ключевая задача сейчас — обеспечить устойчивое соотношение доходов бюджета. Правительство будет убеждать Международный валютный фонд в том, что "за счет мер детенизации, за счет ожиданий от фискальных органов можем ожидать сохранения доли доходов".

"Это ключевая задача. В настоящее время никаких других решений мы не предлагаем", — пояснил министр.

Новый новый проект бюджета на 2026 год правительство должно подать до 15 сентября.

План действий правительства

Сегодня, 18 августа, премьер-министр Юлия Свириденко презентовала проект программы действий правительства с конкретными мероприятиями и целями. По ее словам, правительственный план базируется на четырех ключевых направлениях: безопасность, достоинство, экономика и восстановление.

По ее словам, приоритеты сформированы так, чтобы помочь стране выстоять во время войны и одновременно обеспечить движение вперед – восстановление, развитие экономики и укрепление государства после победы.

"Наши приоритеты неизменны: укрепление сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, восстановление и энергетическая безопасность", - подчеркнула премьер-министр.

В июле, сразу после назначения на должность главы правительства, Свириденко пообещала достичь реальных положительных результатов, которые ощутит каждый украинец.