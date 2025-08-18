З прив’язкою до війни: Марченко пояснив, за яким сценарієм розраховують бюджет-2026

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, який сценарій уряд візьме за основу для розрахунку бюджету на 2026 рік. Таких сценаріїв є два: базовий і альтернативний. Вони пов’язані з датою закінчення війни в Україні.

Про це він розповів під час презентації проєкту програми дій уряду, повідомляє кореспондент Delo.ua.

За словами Марченка, базовий макроекономічний сценарій на сьогодні передбачає завершення війни у 2025 році. Альтернативний сценарій — продовження війни у 2026 році.



"За базу для розрахунків визначено альтернативний сценарій. Тому готуємо бюджет по альтернативному сценарію", — заявив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, міністр також розповів, чи планується наступного року збільшення податків.

Він зауважив, що ключова задача зараз — це забезпечити стале співвідношення доходів бюджету. Уряд переконуватиме Міжнародний валютний фонд у тому, що "за рахунок заходів детінізації, за рахунок очікувань від фіскальних органів можемо очікувати збереження частки доходів".

"Це ключова задача. На цей момент жодних інших рішень ми не пропонуємо", — пояснив міністр.

Новий новий проєкт бюджету на 2026 уряд має подати до 15 вересня.

План дій уряду

Сьогодні, 18 серпня, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко презентувала проєкт програми дій уряду з конкретними заходами та цілями. За її словами, урядовий план базується на чотирьох ключових напрямках: безпека, гідність, економіка та відбудова.

За її словами, пріоритети сформовані так, щоб допомогти країні вистояти у час війни та водночас забезпечити рух уперед — відновлення, розвиток економіки та зміцнення держави після перемоги.

"Наші пріоритети незмінні: зміцнення Сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека", - наголосила премʼєр-міністерка.

У липні, одразу після призначення на посаду очільниці уряду, Свириденко пообіцяла досягти реальних позитивних результатів, які відчує кожен українець.