Кабмін схвалив зміни до держбюджету на цей рік: які статті витрат пропонують збільшити

25 червня Кабмін схвалив законопроєкт щодо змін до держбюджету на 2025 рік з метою підвищення обсягу військових видатків. До кінця року пропонується збільшити видатки для органів сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн. Загальний обсяг видатків у запропонованих Урядом в змінах до держбюджету-2025 становить 448,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Наразі сектору безпеки і оборони необхідні додаткові кошти для забезпечення критично важливих потреб, зокрема для закупівлі зброї, боєприпасів та військового обладнання.

На які напрями будуть спрямовані кошти?

Законопроєктом пропонується надати додаткове фінансування наступним відомствам:

Міноборони – 310,8 млрд грн;

МВС – 84,1 млрд грн;

ГУР Міноборони – 4,5 млрд грн;

Мінстратегпрому – 4,5 млрд грн;

СБУ – 1,6 млрд грн;

УДО – 0,5 млрд грн;

Держспецзв’язоку – 64,5 млн гривень.

Також передбачено додаткові 20 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків. Для фінансування низки інших нагальних потреб, зокрема для Мінцифри, МОН, МОЗ, передбачено додатково 16,5 млрд грн.

За рахунок яких джерел будуть забезпечені додаткові видатки?

Уряд пропонує збільшити дохідну частину держбюджету на 2025 рік за рахунок:

1. Перевиконання планових показників доходів до держбюджету - 147,5 млрд грн:

ПДФО – 56,0 млрд грн;

податок на прибуток підприємств – 23,8 млрд грн;

кошти, що перераховуються НБУ – 20,3 млрд грн;

частина чистого прибутку та дивіденди – 15,0 млрд грн;

акциз із ввезених на митну територію України тютюнових виробів – 8,8 млрд грн;

кошти, перераховані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб – 7,9 млрд грн;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій – 4,1 млрд грн;

адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху – 2,7 млрд грн;

інші н адходження – 8,9 млрд гривень.

2. Економії видатків – 51,3 млрд грн.

3. Збільшення обсягу внутрішніх запозичень – 184,9 млрд грн.

4. Зменшення обсягу платежів з погашення внутрішнього державного боргу – 65,1 млрд грн.

У Кабміні вважають, що прийняття зоконопроєкту дозволить зберегти фінансову стабільність, одночасно забезпечуючи необхідні ресурси для ефективного протистояння агресору.

Надалі документ має бути розглянутий та схвалений Верховною Радою та підписаний президентом України.

Нагадаємо, у травні до загального фонду державного бюджету надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Найбільше грошей поступило від податкової служби — 121,4 млрд гривень.