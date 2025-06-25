Фінансування безпеки: уряд планує збільшити оборонний бюджет на 412 млрд грн

Уряд уже спрямував майже 1 трлн грн на оборону у 2025 році й пропонує збільшити витрати ще на 412 млрд грн — для армії, безпеки, та оборонних технологій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Безпека та оборона

Зазначається, що за перші п’ять місяців 2025 року уряд направив майже 1 трлн грн на потреби безпеки й оборони — це близько двох третин усіх державних витрат.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, фінансування армії та сил безпеки зросло на 34%. Усі кошти платників податків у пріоритетному порядку спрямовуються на зміцнення обороноздатності країни.

Зміни до держбюджету

Сьогодні уряд розглядає законопроект про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік, наголосив Шмигаль.

Запропоновано збільшити фінансування сил безпеки та оборони на 412 млрд грн, з яких майже 311 млрд грн планується спрямувати на Міністерство оборони, а понад 100 млрд грн — на посилення спроможностей Мінстратегпрому, Національної гвардії, Прикордонної служби, СБУ та ГУР.

Крім того, 6,3 млрд грн передбачено для Міністерства цифрової трансформації на розвиток оборонних інновацій, 6,1 млрд грн — для Міністерства освіти і науки, щоб з 1 вересня забезпечити безкоштовними обідами дітей 5-11 класів у прифронтових регіонах, а 3,1 млрд грн — для Міністерства охорони здоров’я на закупівлю ліків, зокрема для лікування онкозахворювань, вірусних гепатитів, рідкісних хвороб і гемофілії.

Загалом планується збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд грн.

Джерелами покриття цих витрат стануть зростання доходів бюджету та додаткові внутрішні запозичення. Уряд має чітке розуміння, як забезпечити фінансування всіх запланованих видатків у поточному році.

Додамо, того року рахункова палата наголошувала, що в проєкті державного бюджету України на 2025 рік є можливість додаткового збільшення доходів бюджету на 13,5 млрд грн.