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Финансирование безопасности: правительство планирует увеличить оборонный бюджет на 412 млрд грн
Правительство уже направило почти 1 трлн грн на оборону в 2025 году и предлагает увеличить расходы еще на 412 млрд грн — для армии, безопасности и оборонных технологий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Безопасность и оборона
Отмечается, что за первые пять месяцев 2025 правительство направило почти 1 трлн грн на нужды безопасности и обороны — это около двух третей всех государственных расходов.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года финансирование армии и сил безопасности выросло на 34%. Все средства налогоплательщиков в приоритетном порядке направляются на укрепление обороноспособности страны.
Изменения в госбюджет
Сегодня правительство рассматривает законопроект о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год, подчеркнул Шмыгаль.
Предложено увеличить финансирование сил безопасности и обороны на 412 млрд грн, из которых почти 311 млрд грн планируется направить на Министерство обороны, а более 100 млрд грн — на усиление возможностей Минстратегпрома, Национальной гвардии, Пограничной службы, СБУ и ГУР.
Кроме того, 6,3 млрд грн предусмотрено для Министерства цифровой трансформации на развитие оборонных инноваций, 6,1 млрд грн — для Министерства образования и науки, чтобы с 1 сентября обеспечить бесплатными обедами детей 5-11 классов в прифронтовых регионах, а 3,1 млрд грн — для Министерства здравоохранения на закупку лекарств, в частности для лечения онкозаболеваний. гемофилии.
В целом планируется увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд грн.
Источниками покрытия этих расходов станут рост доходов бюджета и дополнительные внутренние заимствования. У правительства есть четкое понимание, как обеспечить финансирование всех запланированных расходов в текущем году.
Добавим, в этом году счетная палата отмечала, что в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год есть возможность дополнительного увеличения доходов бюджета на 13,5 млрд грн.