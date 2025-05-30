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У травні до загального фонду держбюджету України надійшло 204,1 мільярди гривень
За оперативними даними станом на 30 травня до загального фонду державного бюджету надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Найбільше грошей поступило від податкової служби — 121,4 мільярдів гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
За підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби становили 121,4 млрд грн, в тому числі:
- 45,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
- 30,1 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 21,4 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 36,9 млрд, відшкодовано – 15,5 млрд грн);
- 15,2 млрд грн – акцизний податок;
- 4,9 млрд грн – рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 55,6 млрд гривень.
В цілому, за оперативними даними, за підсумками травня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 272,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 47,4 млрд грн (станом на 29 травня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
Нагадаємо, за чотири місяці до держбюджету сплачено 87,2 млн грн транспортного податку. Це на 12 %, або на 9,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.