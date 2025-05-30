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У травні до загального фонду держбюджету України надійшло 204,1 мільярди гривень

гривні, надходження до бюджету
У травні Держбюджет отримав 204,1 мільярди гривень. / Depositphotos

За оперативними даними станом на 30 травня до загального фонду державного бюджету надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Найбільше грошей поступило від податкової служби — 121,4 мільярдів гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

За підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби становили 121,4 млрд грн, в тому числі:

  • 45,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств; 
  • 30,1 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 
  • 21,4 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 36,9 млрд, відшкодовано – 15,5 млрд грн); 
  • 15,2 млрд грн – акцизний податок; 
  • 4,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 55,6 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками травня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 272,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 47,4 млрд грн (станом на 29 травня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Нагадаємо, за чотири місяці до держбюджету сплачено 87,2 млн грн транспортного податку. Це на 12 %, або на 9,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук