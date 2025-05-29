За чотири місяці до держбюджету сплачено 87,2 млн грн транспортного податку: регіони-лідери

Впродовж січня – квітня 2025 року власники елітних автомобілів сплатили 87,2 млн грн транспортного податку. Це на 12 %, або на 9,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. За чотири місяці 2024 року було сплачено 78 млн гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Найбільші суми надійшли від автовласників чотирьох регіонів України:

Києва – 26,5 млн грн;

Дніпропетровщини – 8 млн грн;

Одещини – 7,6 млн грн;

Львівщини – 6 млн гривень.

За які автомобілі сплачують транспортний податок?

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2025 – 3 000 000 грн). Ставка транспортного податку – 25 тисяч гривень за кожний автомобіль.

Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки, повний список розміщує на своєму офіційному вебсайті щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.

У 2025 році до переліку потрапили такі марки автомобілів: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.

Повідомлення про нараховану суму транспортного податку юридичні особи отримують у своєму електронному кабінеті. Фізичним особам сформовані податкові повідомлення надіслають поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізичні особи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, їм нарахування надсилають в електронний кабінет.

Нагадаємо, за перші п’ять місяців 2025 року надходження від податку на Google склали близько 7 мільярдів гривень, що майже на 30% більше, ніж торік.