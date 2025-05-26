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Податок на Google: іноземні IT-компанії принесли до бюджету вже 7 млрд грн

Податок на Google
Іноземні IT-компанії принесли до бюджету вже 7 млрд грн / Depositphotos

Іноземні компанії, що надають електронні послуги українським користувачам, значно збільшили обсяги податків, сплачених до українського бюджету. За перші п’ять місяців 2025 року надходження від "податку на Google" склали близько 7 мільярдів гривень, що майже на 30% більше, ніж торік.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева.

Обсяг оподатковуваних послуг зріс на 29,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Водночас кількість платників зросла до 136 компаній.

За січень–травень 2025 року надходження до державного бюджету становлять близько 7 мільярдів гривень — це приблизно 76,1 мільйона євро або 85,2 мільйона доларів США.

Це на 1,8 мільярда гривень більше, ніж за той самий період минулого року.

Серед найбільших платників податку — міжнародні IT-гіганти Google, Apple, Meta, Valve, Sony, Netflix, Spotify, Adobe, Etsy, Epic Games, Upwork та Wargaming Group.

Також свої податкові зобов’язання виконали платформи Bolt і Uklon, сплативши сукупно 4,4 мільйона євро. Сервіс OnlyFans також подав звітність і переказав до бюджету 0,8 мільйона доларів.

Додамо, що у першому кварталі 2025 року зросли надходження до держбюджету від "податку на Google". Станом на 1 квітня у гривневому еквіваленті це понад 3,5 млрд грн. За січень-березень міжнародні нерезиденти, які постачають електронні послуги українським споживачам, сплатили ПДВ у розмірі 39,6 млн євро та 43,4 млн доларів. 

Автор:
Тетяна Гойденко