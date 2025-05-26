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Податок на Google: іноземні IT-компанії принесли до бюджету вже 7 млрд грн
Іноземні компанії, що надають електронні послуги українським користувачам, значно збільшили обсяги податків, сплачених до українського бюджету. За перші п’ять місяців 2025 року надходження від "податку на Google" склали близько 7 мільярдів гривень, що майже на 30% більше, ніж торік.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева.
Обсяг оподатковуваних послуг зріс на 29,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Водночас кількість платників зросла до 136 компаній.
За січень–травень 2025 року надходження до державного бюджету становлять близько 7 мільярдів гривень — це приблизно 76,1 мільйона євро або 85,2 мільйона доларів США.
Це на 1,8 мільярда гривень більше, ніж за той самий період минулого року.
Серед найбільших платників податку — міжнародні IT-гіганти Google, Apple, Meta, Valve, Sony, Netflix, Spotify, Adobe, Etsy, Epic Games, Upwork та Wargaming Group.
Також свої податкові зобов’язання виконали платформи Bolt і Uklon, сплативши сукупно 4,4 мільйона євро. Сервіс OnlyFans також подав звітність і переказав до бюджету 0,8 мільйона доларів.
Додамо, що у першому кварталі 2025 року зросли надходження до держбюджету від "податку на Google". Станом на 1 квітня у гривневому еквіваленті це понад 3,5 млрд грн. За січень-березень міжнародні нерезиденти, які постачають електронні послуги українським споживачам, сплатили ПДВ у розмірі 39,6 млн євро та 43,4 млн доларів.