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За четыре месяца в госбюджет уплачено 87,2 млн грн транспортного налога: регионы-лидеры
В течение января – апреля 2025 года владельцы элитных автомобилей уплатили 87,2 млн. грн. транспортного налога. Это на 12% или на 9,2 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. За четыре месяца 2024 года было уплачено 78 млн. гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.
Самые большие суммы поступили от автовладельцев четырех регионов Украины:
- Киева – 26,5 млн грн;
- Днепропетровщины – 8 млн грн;
- Одесщины – 7,6 млн. грн;
- Львовщины – 6 млн гривен.
За какие автомобили платят транспортный налог?
Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад. Среднерыночная стоимость таких автомобилей должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (2025 – 3 000 000 грн). Ставка транспортного налога – 25 тысяч гривен за каждый автомобиль.
Список легковых автомобилей определяет Минэкономики, полный список размещает на своем официальном вебсайте ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года.
В 2025 году в список попали следующие марки автомобилей: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.
Уведомление о начисленной сумме транспортного налога юридические лица получают в своем электронном кабинете.
Напомним, за первые пять месяцев 2025 года поступления от налога на Google составили около 7 миллиардов гривен, что почти на 30% больше, чем в прошлом.