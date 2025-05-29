За четыре месяца в госбюджет уплачено 87,2 млн грн транспортного налога: регионы-лидеры

В течение января – апреля 2025 года владельцы элитных автомобилей уплатили 87,2 млн. грн. транспортного налога. Это на 12% или на 9,2 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. За четыре месяца 2024 года было уплачено 78 млн. гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Самые большие суммы поступили от автовладельцев четырех регионов Украины:

Киева – 26,5 млн грн;

Днепропетровщины – 8 млн грн;

Одесщины – 7,6 млн. грн;

Львовщины – 6 млн гривен.

За какие автомобили платят транспортный налог?

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад. Среднерыночная стоимость таких автомобилей должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (2025 – 3 000 000 грн). Ставка транспортного налога – 25 тысяч гривен за каждый автомобиль.

Список легковых автомобилей определяет Минэкономики, полный список размещает на своем официальном вебсайте ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года.

В 2025 году в список попали следующие марки автомобилей: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.

Уведомление о начисленной сумме транспортного налога юридические лица получают в своем электронном кабинете.

Напомним, за первые пять месяцев 2025 года поступления от налога на Google составили около 7 миллиардов гривен, что почти на 30% больше, чем в прошлом.