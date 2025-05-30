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В мае в общий фонд госбюджета Украины поступило 204,1 миллиарда гривен

гривны, поступления в бюджет
В мае Госбюджет получил 204,1 млрд грн. / Depositphotos

По оперативным данным на 30 мая в общий фонд государственного бюджета поступило 204,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Больше всего денег поступило от налоговой службы — 121,4 миллиарда гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.

По итогам мая поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 121,4 млрд грн, в том числе:

  • 45,4 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
  • 30,1 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 21,4 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 36,9 млрд, возмещено – 15,5 млрд грн);
  • 15,2 млрд грн – акцизный налог;
  • 4,9 млрд грн – рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 55,6 млрд гривен.

В целом, по оперативным данным, по итогам мая 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 272,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 47,4 млрд грн (по состоянию на 29 мая) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

Напомним, за четыре месяца в госбюджет уплачено 87,2 млн грн транспортного налога . Это на 12% или на 9,2 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор:
Татьяна Ковальчук