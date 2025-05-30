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В мае в общий фонд госбюджета Украины поступило 204,1 миллиарда гривен
По оперативным данным на 30 мая в общий фонд государственного бюджета поступило 204,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Больше всего денег поступило от налоговой службы — 121,4 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства финансов Украины.
По итогам мая поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 121,4 млрд грн, в том числе:
- 45,4 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
- 30,1 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 21,4 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 36,9 млрд, возмещено – 15,5 млрд грн);
- 15,2 млрд грн – акцизный налог;
- 4,9 млрд грн – рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 55,6 млрд гривен.
В целом, по оперативным данным, по итогам мая 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 272,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 47,4 млрд грн (по состоянию на 29 мая) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
Напомним, за четыре месяца в госбюджет уплачено 87,2 млн грн транспортного налога . Это на 12% или на 9,2 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.