В апреле крупные компании обеспечили 62% всех таможенных поступлений в госбюджет

В апреле 2025 года в государственный бюджет направлено 53,2 млрд грн таможенных платежей. 405 импортеров, то есть 3% от общего количества плательщиков, обеспечили 62% всех таможенных поступлений в месяц.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

В целом таможенные платежи в апреле уплатили 23,8 тыс. лиц. Это на 12,6% меньше, чем в апреле прошлого года, когда количество плательщиков составило 27,2 тыс. В то же время, общий объем поступлений возрос — преимущественно благодаря вкладу крупных компаний.

В то же время весомую часть формируют и представители малого и среднего бизнеса. Да, 10,1 тыс. плательщиков уплатили до 1 млн грн таможенных пошлин каждый — в общей сложности почти 3 млрд грн. Еще 4,3 тыс. предприятий уплатили от 1 до 20 млн грн – 16,9 млрд грн совокупно. Все они остаются важнейшей опорой государственного бюджета. Дополнительно 1,2 млрд грн уплатили граждане.

"Предприниматели продолжают импортировать критически важные товары, открывать новые направления экспорта, создавать рабочие места и поддерживать экономический фронт. Именно благодаря им государственная казна ежедневно пополняется таможенными платежами, превращающимися в броню для армии, зарплаты учителям, лекарства для больниц и помощь тем, кто в этом нуждается ", — отметили в таможенной службе.

Напомним, за первый квартал 2025 года украинские таможни провели 285 документальных проверок по соблюдению таможенного законодательства, в результате чего было начислено 919 млн грн денежных обязательств, из которых 668 млн грн были согласованы.