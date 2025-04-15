Таможенные проверки с начала года принесли почти миллиард гривен доначислений

За первый квартал 2025 года украинские таможни провели 285 документальных проверок соблюдения таможенного законодательства, в результате чего было начислено 919 млн грн денежных обязательств, из которых 668 млн грн были согласованы.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В ведомстве отметили, что для упрощения процедур таможенного оформления и уменьшения объемов таможенных процедур на границе проводятся документальные проверки, позволяющие перенести акцент таможенного контроля на этап "после таможенного оформления".

По данным Гостаможслужбы, в результате разъяснительной работы таможенного аудита, декларантами были добровольно уплачены таможенные платежи на общую сумму, превышающую 58 млн грн до начала проведения документальных проверок в первом квартале 2025 года.

Документальные проверки выявили следующие нарушения:

соблюдение требований таможенных режимов – 54,1%;

правомерности использования льгот по налогообложению, в т.ч. ч. определение страны происхождения товаров – 24,3%;

определение таможенной стоимости – 4,5%;

классификации товаров по УКТВЭД – 2,8 %;

полноты уплаты антидемпинговой, специальной и компенсационной пошлины – 0,9 %;

по другим нарушениям – 13,4%.

В таможенной службе напомнили, что с 16 мая 2024 года, на основании Закона Украины от 20.03.2024 № 3613-ІХ, которым внесены изменения в Таможенный кодекс, таможенные органы снова имеют право проводить документальные проверки соблюдения таможенного законодательства Украины, в частности вопросов своевременности, достоверности и полноты уплаты.

Стоит добавить, что в январе-марте 2025 года таможенные органы зафиксировали 2 455 нарушений таможенных правил на общую сумму 1,4 млрд грн. Также по 420 делам, в частности, заведенным в предыдущих периодах, таможнями применены штрафы на 14,6 млн грн, из которых 14,1 млн грн уже взыскано в госбюджет.