За первый квартал таможенники обнаружили нарушений на 1,4 млрд грн

В январе-марте 2025 года таможенные органы зафиксировали 2455 нарушений таможенных правил на общую сумму 1,4 млрд грн.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

В рамках 947 дел временно изъяты предметы правонарушений на 267 млн грн, в том числе:

144 млн грн – промышленные товары;

104 млн грн – транспортные средства;

17 млн грн – продовольственные товары;

2 млн грн – валюта.

Также по 420 делам, в частности, заведенным в предыдущих периодах, таможнями применены штрафы на 14,6 млн грн, из которых 14,1 млн грн уже взыскано в госбюджет.

Сообщается, что в суд передано 1370 дел на сумму 1,02 млрд грн. По их результатам наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на 1,26 млрд грн.

Добавим, в конце прошлого года Государственная таможенная служба начала оформлять таможенные декларации в автоматическом режиме без участия должностных лиц таможни.