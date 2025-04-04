Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

+0,03

EUR

45,85

+1,22

Наличный курс:

USD

41,05

40,90

EUR

45,50

45,20

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За первый квартал таможенники обнаружили нарушений на 1,4 млрд грн

таможенники, нарушения
С начала года таможенники обнаружили нарушений на 1,4 млрд грн

В январе-марте 2025 года таможенные органы зафиксировали 2455 нарушений таможенных правил на общую сумму 1,4 млрд грн.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

В рамках 947 дел временно изъяты предметы правонарушений на 267 млн грн, в том числе:

  • 144 млн грн – промышленные товары;
  • 104 млн грн – транспортные средства;
  • 17 млн грн – продовольственные товары;
  • 2 млн грн – валюта.
Фото 2 — За первый квартал таможенники обнаружили нарушений на 1,4 млрд грн

Также по 420 делам, в частности, заведенным в предыдущих периодах, таможнями применены штрафы на 14,6 млн грн, из которых 14,1 млн грн уже взыскано в госбюджет.

Сообщается, что в суд передано 1370 дел на сумму 1,02 млрд грн. По их результатам наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на 1,26 млрд грн.

Добавим, в конце прошлого года Государственная таможенная служба начала оформлять   таможенные   декларации в автоматическом режиме без участия должностных лиц таможни.

Автор:
Татьяна Гойденко