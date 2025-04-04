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За первый квартал таможенники обнаружили нарушений на 1,4 млрд грн
В январе-марте 2025 года таможенные органы зафиксировали 2455 нарушений таможенных правил на общую сумму 1,4 млрд грн.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
В рамках 947 дел временно изъяты предметы правонарушений на 267 млн грн, в том числе:
- 144 млн грн – промышленные товары;
- 104 млн грн – транспортные средства;
- 17 млн грн – продовольственные товары;
- 2 млн грн – валюта.
Также по 420 делам, в частности, заведенным в предыдущих периодах, таможнями применены штрафы на 14,6 млн грн, из которых 14,1 млн грн уже взыскано в госбюджет.
Сообщается, что в суд передано 1370 дел на сумму 1,02 млрд грн. По их результатам наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на 1,26 млрд грн.
Добавим, в конце прошлого года Государственная таможенная служба начала оформлять таможенные декларации в автоматическом режиме без участия должностных лиц таможни.