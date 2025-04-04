- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
За перший квартал митники виявили порушень на 1,4 млрд грн
У січні-березні 2025 року митні органи зафіксували 2 455 порушень митних правил на загальну суму 1,4 млрд грн.
Про це повідомили у Державній митній службі.
У рамках 947 справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на 267 млн грн, зокрема:
- 144 млн грн – промислові товари;
- 104 млн грн – транспортні засоби;
- 17 млн грн – продовольчі товари;
- 2 млн грн – валюта.
Також у 420 справах, зокрема заведених у попередніх періодах, митницями застосовано штрафи на 14,6 млн грн, з яких 14,1 млн грн уже стягнуто до держбюджету.
Повідомляється, що до суду передано 1 370 справ на суму 1,02 млрд грн. За їх результатами накладено стягнень (конфіскація товарів і штрафи) на 1,26 млрд грн.
Додамо, в кінці минулого року Державна митна служба почала оформлювати митні декларації у автоматичному режимі без участі посадових осіб митниці.