За перший квартал митники виявили порушень на 1,4 млрд грн

У січні-березні 2025 року митні органи зафіксували 2 455 порушень митних правил на загальну суму 1,4 млрд грн.

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Про це повідомили у Державній митній службі.

У рамках 947 справ тимчасово вилучено предмети правопорушень на 267 млн грн, зокрема:

144 млн грн – промислові товари;

104 млн грн – транспортні засоби;

17 млн грн – продовольчі товари;

2 млн грн – валюта.

Також у 420 справах, зокрема заведених у попередніх періодах, митницями застосовано штрафи на 14,6 млн грн, з яких 14,1 млн грн уже стягнуто до держбюджету.

Повідомляється, що до суду передано 1 370 справ на суму 1,02 млрд грн. За їх результатами накладено стягнень (конфіскація товарів і штрафи) на 1,26 млрд грн.

Додамо, в кінці минулого року Державна митна служба почала оформлювати митні декларації у автоматичному режимі без участі посадових осіб митниці.