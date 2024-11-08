В Україні почали оформлювати митні декларації в автоматичному режимі

Державна митна служба почала оформлювати митні декларації у автоматичному режимі без участі посадових осіб митниці.

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Про це повідомила пресслужба відомства.

Швидше та прозоріше оформлення

Зазначається, що Держмитслужба запустила автоматичний режим виконання митних формальностей завдяки впровадженню нової автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) у всіх пунктах пропуску на державному кордоні.

"Нова система працює за чіткими алгоритмами, які за результатами застосування системи управління ризиками визначають перелік необхідних митних формальностей, що мають виконуватись, а також необхідність участі посадових осіб, залежно від типу митної декларації, митного режиму, особливостей, засобів і способів переміщення товарів через митний кордон України, наявності відповідних авторизацій на застосування спрощень", - переконують у відомстві.

Очікується, що можливість виконання митних формальностей в автоматичному режимі суттєво прискорить митне оформлення, мінімізує вплив людського фактора та зробить процедури прозорішими, а отже, знизить корупційні ризики.

У Держмитслужбі наголошують, що переваги режиму відкриваються лише для підприємств, які мають статус авторизованого економічного оператора (АЕО) та відповідні авторизації. Зокрема, він дозволяє здійснювати митні формальності за спрощеною процедурою - без необхідності заїзду до зон митного контролю, що суттєво економить час, фінанси та інші ресурси бізнесу.

"Лише за сьогодні півсотні декларацій вже оформлені в автоматичному режимі, ще десятки перебувають у роботі. Це демонструє готовність системи до активної роботи та довіру представників бізнесу, які вже відправили перші вантажі за новою процедурою", - підкреслюють у відомстві.

Бізнес в Україні активніше отримує статус АЕО

Нагадаємо, що АЕО – це особливий статус, що засвідчує високий ступінь довіри до суб’єкта господарювання. Такий статус надає митні спрощення та переваги у міжнародній торгівлі, за рахунок чого також можна компенсувати і ряд складнощів на кордоні, викликаних зовнішніми обставинами. Програму АЕО запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі. Запровадження Україною програми АЕО передбачено Угодою про асоціацію з ЄС.

Кабінет міністрів 22 вересня прийняв постанову, що має полегшити та прискорити процес отримання авторизацій на митні спрощення.

Українські компанії продемонстрували значний прогрес у отриманні статусу АЕО, встановивши рекорди, які у деяких випадках перевищують результати європейських країн на аналогічних етапах впровадження програми.

Минулого року компанії "Нова Пошта Глобал" та "Стальканат" отримали статус авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні. Завдяки цьому вони зможуть користуватися перевагами та спрощеннями під час митного оформлення. До цього авторизацію АЕО отримували ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" у березні 2021 року та ТОВ "Епіцентр К" 29 червня 2023 року.