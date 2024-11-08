В Украине начали оформлять таможенные декларации в автоматическом режиме

Государственная таможенная служба начала оформлять таможенные декларации в автоматическом режиме без участия должностных лиц таможни.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Более быстрое и прозрачное оформление

Отмечается, что Гостаможслужба запустила автоматический режим выполнения таможенных формальностей благодаря внедрению новой автоматизированной системы таможенного оформления (АСМО) во всех пунктах пропуска на государственной границе.

"Новая система работает по четким алгоритмам, которые по результатам применения системы управления рисками определяют перечень необходимых таможенных формальностей, а также необходимость участия должностных лиц, в зависимости от типа таможенной декларации, таможенного режима, особенностей, средств и способов перемещения товаров через таможенный границу Украины, наличие соответствующих авторизаций на применение упрощений", — убеждают в ведомстве.

Ожидается, что возможность выполнения таможенных формальностей в автоматическом режиме существенно ускорит таможенное оформление, минимизирует влияние человеческого фактора и сделает процедуры более прозрачными, а значит, снизит коррупционные риски.

В Гостаможслужбе подчеркивают, что преимущества режима открываются только для предприятий, имеющих статус авторизованного экономического оператора (АЭО) и соответствующие авторизации. В частности, он позволяет осуществлять таможенные формальности по упрощенной процедуре – без необходимости заезда в зоны таможенного контроля, что существенно экономит время, финансы и другие ресурсы бизнеса.

"Лишь сегодня полсотни деклараций уже оформлены в автоматическом режиме, еще десятки находятся в работе. Это демонстрирует готовность системы к активной работе и доверие представителей бизнеса, которые уже отправили первые грузы по новой процедуре", — подчеркивают в ведомстве.

Бизнес в Украине активнее получает статус АЭО

Напомним, что АЭО – это особый статус, свидетельствующий о высокой степени доверия к субъекту хозяйствования. Такой статус предоставляет таможенные упрощения и преимущества в международной торговле, за счет чего можно компенсировать и ряд сложностей на границе, вызванных внешними обстоятельствами. Программа АЭО была введена Всемирной таможенной организацией в 2005 году путем принятия Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли. Введение Украиной программы АЭО предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.

Кабинет министров 22 сентября принял постановление, которое должно облегчить и ускорить процесс получения авторизаций на таможенные упрощения.

Украинские компании продемонстрировали значительный прогресс в получении статуса АЭО, установив рекорды, в некоторых случаях превышающие результаты европейских стран на аналогичных этапах внедрения программы.

В прошлом году компании "Новая Почта Глобал" и "Стальканат" получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО) в Украине. Благодаря этому они смогут воспользоваться преимуществами и упрощениями при таможенном оформлении. До этого авторизацию АЭО получали ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" в марте 2021 года и ООО "Эпицентр К" 29 июня 2023 года.