С начала года таможенники выявили нарушений более чем на 17 млрд грн

В течение января-октября 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 8004 нарушения таможенных правил на 17,3 миллиарда гривен. Показатель увеличился почти в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба органа.

Согласно обнародованным данным, по 2610 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 488 млн гривен.

В частности, изъято:

промышленных товаров – на сумму 351 млн грн;

транспортных средств – на сумму свыше 75 млн грн;

продовольственных товаров – на сумму свыше 56 млн грн;

валюты – на сумму 6 млн грн.

Кроме того, по 2361 делу о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 75 млн грн, из которых взыскано в Госбюджет 66 млн грн.

Также в Гостаможслужбе сообщают, что на рассмотрение в суд таможнями передано 4559 дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 17 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 3,1 млрд грн.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №6490-д о реформировании Государственной таможенной службы. Реформа таможни – это важный структурный маяк от Международного валютного фонда, Всемирного банка и США. Ее поддержали все бизнес-ассоциации.

Также добавим, что 22 августа Верховная Рада приняла законопроект, приближающий Украину к полному применению таможенного законодательства ЕС и позволит бизнесу адаптироваться к обновленным правилам перед переходом к новому Таможенному кодексу.