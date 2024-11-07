З початку року митники виявили порушень на понад 17 млрд грн

Впродовж січня-жовтня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 8 004 порушення митних правил на 17,3 мільярда гривень. Вартісний показник збільшився майже у 2,2 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба органу.

Згідно з оприлюдненими даними, у 2 610 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 488 млн гривень.

Зокрема, вилучено:

промислових товарів - на суму 351 млн грн;

транспортних засобів - на суму понад 75 млн грн;

продовольчих товарів - на суму понад 56 млн грн;

валюти - на суму 6 млн грн.

Крім того, у 2 361 справі про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 75 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 66 млн грн.

Також в Держмитслужбі повідомляють, що на розгляд до суду митницями передано 4 559 справ про порушення митних правил на суму майже 17 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 3,1 млрд грн.

Нагадаємо, у жовтні президент України Володимир Зеленський підписав закон №6490-д про реформування Державної митної служби. Реформа митниці - це важливий структурний маяк від Міжнародного валютного фонду, Світового банку і США. Її підтримали всі бізнес-асоціації.

Також додамо, що 22 серпня Верховна Рада прийняла законопроєкт, що наближає Україну до повного застосування митного законодавства ЄС і дозволить бізнесу адаптуватися до оновлених правил перед переходом до нового Митного кодексу.