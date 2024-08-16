В Україні впровадили нову автоматизовану систему митного оформлення на кордоні

Державна митна служба України 15 серпня успішно завершила впровадження нової автоматизованої системи митного оформлення в усіх автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні.

Про це повідомили у пресслужбі ДМС.

"Це важливий етап масштабної цифрової реформи митниці, що спрямована на оптимізацію процесів, спрощення процедур, економію часу та зниження витрат для бізнесу", - наголосили в ДМС.

Зазначається, що нова система також сприяє прискоренню перетину кордону для громадян.

Ключовим елементом нової системи стало її інтегрування з автоматизованою системою управління ризиками, яка вже продемонструвала свою ефективність на раніше впроваджених модулях.

"Ця система, що вже продемонструвала свою надійність і швидкодію на раніше впроваджених модулях, дозволяє ефективніше виявляти й мінімізувати ризики, пов’язані з переміщенням товарів через кордон. Крім того, вона допомагає якісно відпрацьовувати виявлені ризики, забезпечуючи високий рівень контролю та безпеки у пунктах пропуску", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що система дозволяє ефективніше виявляти і мінімізувати ризики, пов’язані з переміщенням товарів через кордон, забезпечуючи високий рівень контролю та безпеки.

У Держмитниці додають, що нововведення передбачають введення додаткових складових, спроектованих з урахуванням європейської інтеграції, що дозволить покращити взаємодію з митними системами ЄС.

Проект став можливим завдяки фінансовій підтримці міжнародних партнерів, які допомогли створити надійну ІТ-інфраструктуру для безперебійної роботи системи та захисту, а цифрова трансформація митниці продовжує наближати Україну до європейських стандартів.

Держмитслужба виявила порушень на 13,4 млрд грн

Додамо, за перші шість місяців 2024 року митниці Державної митної служби України зафіксували значне зростання виявлених порушень митних правил.

Згідно з офіційними даними, було виявлено 5078 порушень на загальну суму 13,4 млрд грн, що майже втричі перевищує показники аналогічного періоду 2023 року. У 1 407 справах про порушення митних правил було тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 217 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 2 543 справи про порушення митних правил на суму 11 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, включаючи ті, що були заведені у попередні періоди, було накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1 млрд грн.

Нагадаємо, за квітень 2024 року до загального фонду державного бюджету від митниці надійшло 154,6 млрд гривень, план був перевиконаний на 14,8% - 6,3 млрд грн.

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