З початку року Держмитслужба виявила порушень на 13,4 млрд грн: що конфіскують найчастіше

За перші шість місяців 2024 року митниці Державної митної служби України зафіксували значне зростання виявлених порушень митних правил.

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Про це повідомляє Держмитслужба.

Згідно з офіційними даними, було виявлено 5078 порушень на загальну суму 13,4 млрд грн, що майже втричі перевищує показники аналогічного періоду 2023 року.

У 1 407 справах про порушення митних правил було тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 217 млн грн.

Зокрема, вилучено:

промислових товарів на суму майже 148 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 32 млн грн;

транспортних засобів на суму 35 млн грн;

валюти на суму 1,6 млн грн.

У 1 679 справах, включаючи ті, що були заведені у попередні періоди, митницями було застосовано адміністративні стягнення у вигляді штрафів на суму 39 млн грн, та стягнуто штрафів на суму 41 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 2 543 справи про порушення митних правил на суму 11 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, включаючи ті, що були заведені у попередні періоди, було накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1 млрд грн.

Нагадаємо, за квітень 2024 року до загального фонду державного бюджету від митниці надійшло 154,6 млрд гривень, план був перевиконаний на 14,8% - 6,3 млрд грн.

Зауважимо, завдяки розблокуванню кордону з Польщею до державного бюджету лише за тиждень додатково надійшло 2,5 мільярда гривень митних платежів.

Також додамо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким поновлено повноваження митних органів на проведення документальних перевірок.