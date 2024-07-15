С начала года Гостаможслужба выявила нарушений на 13,4 млрд грн: чаще всего конфискуют

За первые шесть месяцев 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины зафиксировали значительный рост выявленных нарушений таможенных правил.

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Об этом сообщает Гостаможслужба.

Согласно официальным данным, было выявлено 5078 нарушений на общую сумму 13,4 млрд. грн., что почти втрое превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

В 1407 делах о нарушении таможенных правил были временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 217 млн грн.

В частности, изъято:

промышленных товаров на сумму около 148 млн грн;

продовольственных товаров на сумму более 32 млн. грн;

транспортных средств на сумму 35 млн. грн;

валюты на сумму 1,6 млн. грн.

В 1 679 делах, включая заведенные в предыдущие периоды, таможнями были применены административные взыскания в виде штрафов на сумму 39 млн грн, и взысканы штрафы на сумму 41 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 2543 дела о возбуждении таможенных правил на сумму 11 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, включая заведенные в предыдущие периоды, были наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1 млрд грн.

Напомним, за апрель 2024 года в общий фонд государственного бюджета от таможни поступило 154,6 млрд гривен, план был перевыполнен на 14,8% – 6,3 млрд грн.

Заметим, благодаря разблокированию границы с Польшей в государственный бюджет только через неделю дополнительно поступило 2,5 миллиарда гривен таможенных платежей.

Также добавим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым возобновлены полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок.