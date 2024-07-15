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С начала года Гостаможслужба выявила нарушений на 13,4 млрд грн: чаще всего конфискуют
За первые шесть месяцев 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины зафиксировали значительный рост выявленных нарушений таможенных правил.
Об этом сообщает Гостаможслужба.
Согласно официальным данным, было выявлено 5078 нарушений на общую сумму 13,4 млрд. грн., что почти втрое превышает показатели аналогичного периода 2023 года.
В 1407 делах о нарушении таможенных правил были временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 217 млн грн.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В частности, изъято:
- промышленных товаров на сумму около 148 млн грн;
- продовольственных товаров на сумму более 32 млн. грн;
- транспортных средств на сумму 35 млн. грн;
- валюты на сумму 1,6 млн. грн.
В 1 679 делах, включая заведенные в предыдущие периоды, таможнями были применены административные взыскания в виде штрафов на сумму 39 млн грн, и взысканы штрафы на сумму 41 млн грн.
На рассмотрение в суд таможнями передано 2543 дела о возбуждении таможенных правил на сумму 11 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, включая заведенные в предыдущие периоды, были наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 1 млрд грн.
Напомним, за апрель 2024 года в общий фонд государственного бюджета от таможни поступило 154,6 млрд гривен, план был перевыполнен на 14,8% – 6,3 млрд грн.
Заметим, благодаря разблокированию границы с Польшей в государственный бюджет только через неделю дополнительно поступило 2,5 миллиарда гривен таможенных платежей.
Также добавим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым возобновлены полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок.