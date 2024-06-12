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С начала года товарооборот Украины достиг $44,3 млрд: что покупаем и продаем больше всего
В январе-мае 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму 27,5 млрд долларов, а экспортировали - на 16,8 млрд долларов.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Отмечается, что при этом облагаемый налогом импорт составил 23,7 млрд долларов, что составляет 86% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-мае 2024 года составила 0,50 долл./кг, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Откуда больше всего импортировали
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай - 5,3 млрд долларов;
- Польша – 2,9 млрд долларов;
- Германия - 2,2 млрд долларов.
В общих объемах ввезенных в январе-мае 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - 9,4 млрд долларов;
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 69,2 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности - 5,1 млрд долларов;
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 36,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические - 3,4 млрд долларов;
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 54,6 млрд грн, что составляет 24% поступлений таможенных платежей.
Куда больше всего экспортировали
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу - на 1,7 млрд долларов;
- Китай - на 1,4 млрд долларов;
- Испанию – на 1,4 млрд долларов.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - 10,8 млрд долларов;
- металлы и изделия из них – 1,8 млрд долларов;
- минеральные продукты - 1,6 млрд долларов.
За 5 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 128 млн. грн.
Напомним, в мае 2024 года Гостаможслужба перевыполнила план на 5,2 миллиарда гривен. Так, в прошлом месяце в государственный бюджет поступило 48,4 млрд грн таможенных платежей – эта сумма на 5,2 млрд грн превысила ожидаемые поступления от таможни в государственную казну.