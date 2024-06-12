С начала года товарооборот Украины достиг $44,3 млрд: что покупаем и продаем больше всего

В январе-мае 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму 27,5 млрд долларов, а экспортировали - на 16,8 млрд долларов.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что при этом облагаемый налогом импорт составил 23,7 млрд долларов, что составляет 86% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-мае 2024 года составила 0,50 долл./кг, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Инфографика: Государственная таможенная служба

Откуда больше всего импортировали

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай - 5,3 млрд долларов;

Польша – 2,9 млрд долларов;

Германия - 2,2 млрд долларов.

В общих объемах ввезенных в январе-мае 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - 9,4 млрд долларов;

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 69,2 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности - 5,1 млрд долларов;

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 36,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические - 3,4 млрд долларов;

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 54,6 млрд грн, что составляет 24% поступлений таможенных платежей.

Куда больше всего экспортировали

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу - на 1,7 млрд долларов;

Китай - на 1,4 млрд долларов;

Испанию – на 1,4 млрд долларов.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - 10,8 млрд долларов;

металлы и изделия из них – 1,8 млрд долларов;

минеральные продукты - 1,6 млрд долларов.

За 5 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 128 млн. грн.

Напомним, в мае 2024 года Гостаможслужба перевыполнила план на 5,2 миллиарда гривен. Так, в прошлом месяце в государственный бюджет поступило 48,4 млрд грн таможенных платежей – эта сумма на 5,2 млрд грн превысила ожидаемые поступления от таможни в государственную казну.