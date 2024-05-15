В I квартале 2024 года Украина снизила экспорт и нарастила импорт, - Госстат

Экспорт товаров из Украины в I квартале 2024 года составил 10 060 млн долларов, что на 2,8% меньше, чем в 2023 году. Вместо этого импорт составил 15 975,2 млн долларов, что больше на 1,7%, чем в аналогичный период 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Украина увеличила экспорт черных металлов на 28% и подсолнечного масла — на 4,2%. При этом сократился экспорт зерновых (на 16%) и электрических машин (на 61,7%).

Значительно возрос импорт транспорта – на 39%, но упал импорт нефтепродуктов – на 46%.

Инфографика: Госстат

Отрицательное сальдо составило $5,9 млрд за отчетный период. В первом квартале 2023 года сальдо также было отрицательным – $5,3 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,63 (за I квартал 2023 г. – 0,66). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 205 стран мира.

В I квартале 2024 года товарооборот Украины составил 26 миллиардов долларов

Согласно данным Гостаможслужбы, товарооборот Украины в I квартале составил 26 миллиардов долларов: за этот период в Украину импортировали товаров на сумму 16 миллиардов долларов, а экспортировали – на сумму 10 миллиардов долларов.

При этом облагаемый налогом импорт составил $13,8 млрд, что составляет 86% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-марте 2024 года составила 0,49 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Что импортировала Украина

В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $5,3 млрд;

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 38,9 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности - $3 млрд;

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 21,3 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические - $2 млрд.

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 31,8 млрд грн, что составляет 25% поступлений таможенных платежей.

Что экспортировала Украина

Больше всего из Украины экспортировали следующие товары:

продовольственные товары - $6,5 млрд;

металлы и изделия из них - $1,1 млрд;

минеральные продукты - $924 млн.

В Гостаможслужбе отмечают, что за первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 94,4 млн грн.

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