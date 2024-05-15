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В I квартале 2024 года Украина снизила экспорт и нарастила импорт, - Госстат
Экспорт товаров из Украины в I квартале 2024 года составил 10 060 млн долларов, что на 2,8% меньше, чем в 2023 году. Вместо этого импорт составил 15 975,2 млн долларов, что больше на 1,7%, чем в аналогичный период 2023 года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Украина увеличила экспорт черных металлов на 28% и подсолнечного масла — на 4,2%. При этом сократился экспорт зерновых (на 16%) и электрических машин (на 61,7%).
Значительно возрос импорт транспорта – на 39%, но упал импорт нефтепродуктов – на 46%.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Отрицательное сальдо составило $5,9 млрд за отчетный период. В первом квартале 2023 года сальдо также было отрицательным – $5,3 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,63 (за I квартал 2023 г. – 0,66). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 205 стран мира.
В I квартале 2024 года товарооборот Украины составил 26 миллиардов долларов
Согласно данным Гостаможслужбы, товарооборот Украины в I квартале составил 26 миллиардов долларов: за этот период в Украину импортировали товаров на сумму 16 миллиардов долларов, а экспортировали – на сумму 10 миллиардов долларов.
При этом облагаемый налогом импорт составил $13,8 млрд, что составляет 86% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-марте 2024 года составила 0,49 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Что импортировала Украина
В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - $5,3 млрд;
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 38,9 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности - $3 млрд;
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 21,3 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические - $2 млрд.
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 31,8 млрд грн, что составляет 25% поступлений таможенных платежей.
Что экспортировала Украина
Больше всего из Украины экспортировали следующие товары:
- продовольственные товары - $6,5 млрд;
- металлы и изделия из них - $1,1 млрд;
- минеральные продукты - $924 млн.
В Гостаможслужбе отмечают, что за первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 94,4 млн грн.
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