В I квартале 2024 года товарооборот Украины составил $26 миллиардов, - Гостаможслужба

Товарооборот Украины в I квартале составил 26 миллиардов долларов: за этот период в Украину импортировали товаров на сумму 16 миллиардов долларов, а экспортировали – на сумму 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

Там отмечают, что при этом облагаемый налогом импорт составил $13,8 млрд, что составляет 86% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-марте 2024 года составила 0,49 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай - $3 млрд;

Польша - $1,6 млрд;

Германия - $1,3 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу - на $992 млн;

Испанию - на $813 млн;

Китай - на $789 млн.

Инфографика: Гостаможслужба

Что импортировала Украина

В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $5,3 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 38,9 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности - $3 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 21,3 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические - $2 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 31,8 млрд грн, что составляет 25% поступлений таможенных платежей.

Что экспортировала Украина

Больше всего из Украины экспортировали следующие товары:

продовольственные товары - $6,5 млрд;

металлы и изделия из них - $1,1 млрд;

минеральные продукты - $924 млн.

В Гостаможслужбе отмечают, что за первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 94,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что в течение января-февраля 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $10 млрд, а экспортировали - на сумму $6,8 млрд. Это на 2% больше аналогичного периода 2023 года.

Напомним, в январе 2024 года Украина вышла на рекордный показатель физических объемов экспорта за все время полномасштабной войны. Отечественные производители экспортировали 12 млн. тонн продукции.

Заметим, в 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% в 2022 году, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости.

Румыния впервые возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции, закупив ее в прошлом году на сумму $2 875 млн. Доля этой страны в отечественном экспорте агропродовольствия составила 13%.

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