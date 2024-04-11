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В I квартале 2024 года товарооборот Украины составил $26 миллиардов, - Гостаможслужба
Товарооборот Украины в I квартале составил 26 миллиардов долларов: за этот период в Украину импортировали товаров на сумму 16 миллиардов долларов, а экспортировали – на сумму 10 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Гостаможслужба.
Там отмечают, что при этом облагаемый налогом импорт составил $13,8 млрд, что составляет 86% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-марте 2024 года составила 0,49 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай - $3 млрд;
- Польша - $1,6 млрд;
- Германия - $1,3 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу - на $992 млн;
- Испанию - на $813 млн;
- Китай - на $789 млн.
Что импортировала Украина
В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - $5,3 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 38,9 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности - $3 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 21,3 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические - $2 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 31,8 млрд грн, что составляет 25% поступлений таможенных платежей.
Что экспортировала Украина
Больше всего из Украины экспортировали следующие товары:
- продовольственные товары - $6,5 млрд;
- металлы и изделия из них - $1,1 млрд;
- минеральные продукты - $924 млн.
В Гостаможслужбе отмечают, что за первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 94,4 млн грн.
Ранее сообщалось, что в течение января-февраля 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $10 млрд, а экспортировали - на сумму $6,8 млрд. Это на 2% больше аналогичного периода 2023 года.
Напомним, в январе 2024 года Украина вышла на рекордный показатель физических объемов экспорта за все время полномасштабной войны. Отечественные производители экспортировали 12 млн. тонн продукции.
Заметим, в 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% в 2022 году, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости.
Румыния впервые возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции, закупив ее в прошлом году на сумму $2 875 млн. Доля этой страны в отечественном экспорте агропродовольствия составила 13%.
Фото: ua.depositphotos.com