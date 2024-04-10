ВТО прогнозирует возобновление мировой торговли после прошлогоднего спада

Всемирная торговая организация прогнозирует, что глобальная торговля постепенно возобновится в этом году и продолжит рост в 2025 году, поскольку влияние высокой инфляции останется позади.

Об этом сообщает CNBC.

В отчете ВТО прогнозирует, что общий объем мировой торговли вырастет на 2,6% в 2024 году и еще на 3,3% в 2025 году. Это следует за большим, чем ожидалось, падением на 1,2% в 2023 году, поскольку инфляционное давление и более высокие процентные ставки отягчали международную торговлю.

"Причиной такого роста является нормализация инфляции, а также нормализация монетарной политики, тормозящей торговлю в 2023 году", - сказал главный экономист ВТО Ральф Осса.

Ожидается, что возобновление торговли будет достаточно масштабным и распространится и на страны Европы, которая в прошлом году испытала одно из глубочайших падений объемов торговли из-за геополитической напряженности и энергетического кризиса, вызванного полномасштабным вторжением России в Украину.

"Европа действительно ухудшала международную торговлю в 2023 году, и мы больше не видим, чтобы это было так", - сказал Осса.

Геополитические риски остаются

В целом мировая торговля была очень устойчивой в последние годы, превысив свой пик к пандемии Covid-19 в конце 2023 года, говорится в отчете ВТО. Однако организация предупредила, что геополитическая напряженность все еще может представлять риск ее перспективам.

По словам Осса, кроме войны в Украине значительное влияние имеет и продолжающаяся война между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС. Она может повлечь за собой серьезные сбои в торговле, если перевернется на энергетические рынки.

Экономист также указал на признаки "фрагментации" глобальной торговли по геополитическим линиям. США и Великобритания обычно занимают позиции под последними голосованиями в ООН в пользу Украины в войне, тогда как Китай и Южная Африка имеют противоположные взгляды.

Эта фрагментация была особенно заметна между двумя крупнейшими экономиками мира, США и Китаем.

"Мы видели, что рост торговли между Соединенными Штатами и Китаем был на 30% медленнее, чем рост торговли между этими странами и другими странами", - сказал Осса, имея в виду период с 2018 года, когда первоначально возникла торговая напряженность.

Спор сосредоточен на утверждениях о том, что Китай "демпингует" субсидированные экологические технологические товары на международные рынки, фактически подрывая отечественных производителей. Пекин отрицает эти обвинения.

В отчете ВТО не приводятся подробные прогнозы по торговле Китая, однако ожидается общее увеличение экспорта Азии на 3,4% в 2024 и 2025 годах.

МВФ прогнозирует рост мировой экономики

Международный валютный фонд прогнозирует в 2024 году умеренный экономический рост мировой экономики. Предполагается, что глобальный рост достигнет 3,1% в 2024 и 3,2% в 2025 году.

Однако прогнозы на 2024-2025 годы остаются ниже средних значений в 3,8% за период с 2000 по 2019 годы, из-за повышения ставок центральными банками для контроля инфляции, прекращения фискальной поддержки на фоне растущего долга и низкого базового роста производительности.

В отчете отмечено, что со снижением инфляции риски для глобального роста в целом сбалансированы. Кроме того, скорее снижение инфляции может привести к дальнейшему облегчению финансовых условий.

Добавим, что ранее Международный валютный фонд предупредил, что перспективы глобального экономического роста в течение следующих пяти лет являются худшими за три десятилетия. Там призвали страны избегать экономической фрагментации, вызванной геополитическим напряжением, и принимать меры по повышению производительности.

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